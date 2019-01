Uruguayo Mujica propone Gobierno de unidad, elecciones y control de la ONU para Venezuela

"¿Quién, con sentido común, hoy puede asegurar elecciones libres para todas las tendencias en Venezuela? ¿Quién puede asegurar impunidad hacia atrás y hacia adelante, tentando que lo que es confrontación se transforme en oposición? Esa magia podría ser solo con una especie de junta ejecutiva donde estuvieran todas las tendencias, pero fuertemente monitoreada y garantizada por Naciones Unidas", dijo Mujica en un mensaje grabado emitido por la radio uruguaya M24.

El expresidente y exsenador añadió: "No veo otro camino que dé garantías (que) Naciones Unidas con su Consejo de Seguridad comprometido y con firmeza".

No obstante, el exmandatario se mostró escéptico de que esta propuesta se materialice.

"Nada de esto podrá acontecer (…) Falta voluntad política para construir una alternativa por encima de los intereses inmediatos, y esa falta de voluntad política termina acorralando hacia la guerra, porque al régimen venezolano no se le deja otro camino que morir peleando", dijo.

Mujica sostuvo que la inteligencia del anterior Gobierno de EEUU, encabezado por Barack Obama (2009-2017), esgrimía la tesis de "nosotros no precisamos intervenir en Venezuela, se destruyen solos", según le dijo "un altísimo integrante" de aquella administración.

El exmandatario alegó que EEUU ya veía señales del fracaso de la experiencia venezolana.

Dicho fracaso, según el expresidente, se debió a que había en ese país "una notoria confusión de deseo con la realidad posible (…) Ha sido un grave error no medir la enorme paciencia y el tiempo que necesita un cambio cultural, eso no se puede sustituir con voluntarismo, porque es imposible repartir a la larga, lo que no se está creando a la corta".

"A esa crisis de conducción se sumó la caída de precios internacionales del petróleo, la guerra económica con sanciones, la falta de reinversión en la extracción de petróleo (…) Y todo, todo fue acorralando y con ello, arrimando por necesidad al régimen venezolano hacia China y hacia Rusia como tabla de salvación. Y es esto lo que no puede soportar hoy Estados Unidos, y terminó con la paciencia, se acabó el tiempo", dijo.

El cerco impuesto al Gobierno de Nicolás Maduro por la actual administración de Donald Trump obedece, a juicio de Mujica, a que Washington "no puede tolerar las consecuencias, por lo que está en juego".

"La verdad cruda, dura, descarnada, es que lo más conservador de Estados Unidos no puede aceptar que China termine manejando el destino del petróleo venezolano. Esta es la causa profunda de la impaciencia que ha atacado a USA", sentenció.

Mujica respaldó la postura del actual Gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, que mantuvo junto a México su reconocimiento hacia la administración de Maduro y llamó a un diálogo que permita restaurar la democracia con apoyo de la ONU y de la Unión Europea.

"Solo la política puede evitar la guerra, pero tiene que tener voluntad y compromiso", indicó Mujica.

El expresidente mencionó como "tercera alternativa" un "golpe militar que dé elecciones libres con garantías, pero estamos en lo mismo".

Mujica insistió en que "lo más fuerte es evitar la guerra, que a esta altura parece muy difícil, y transformar la confrontación en oposición, en lucha republicana".

El 23 de enero, el presidente del parlamento venezolano Juan Guaidó se juramentó como "presidente encargado" del país, apelando a un artículo constitucional que prevé esa figura para casos de ausencia absoluta del presidente.

De inmediato EEUU reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela, dando lugar a la ruptura de relaciones diplomáticas con la que contestó la administración de Maduro.

Una veintena de países, la mayoría latinoamericanos, han reconocido a Guaidó.

La semana pasada, la Unión Europea emplazó a Maduro a convocar elecciones para el 3 de febrero, amenazando con reconocer a Guaidó como único representante legítimo de Venezuela.

El Gobierno de Maduro alega que está en marcha un golpe de Estado conducido por EEUU y apoyado por una docena de gobiernos latinoamericanos títeres de Washington.