Primarias en Bolivia: fiesta oficialista y día de abstención para la oposición

"Estamos profundizando la democracia y estamos seguros que en el futuro habrá muchos candidatos", afirmó Morales tras depositar su voto en una mesa de la región productora de coca del Chapare, su cuna sindical y política.

Cumplí con mi deber de votar en Villa 14 de Septiembre. Saludamos la participación de los observadores internacionales, son bienvenidos para acompañarnos en nuestra fiesta democrática. Estamos profundizando la democracia y estamos seguros que en el futuro habrán muchos candidatos pic.twitter.com/lsatpN0IbH — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 27 января 2019 г.

​La declaración presidencial, vía Twitter, destacó la importancia de que los militantes políticos participen en la designación de los candidatos, aunque en esta primera ocasión no pudieron elegir entre dos o más opciones sino solo confirmar o rechazar a los candidatos designados por las cúpulas de los partidos.

"Con las elecciones primarias, la designación de candidatos vuelve a las manos del pueblo organizado en militancia de organizaciones políticas, que decide libremente quiénes serán sus representantes en las justas electorales. Ahora se elige postulantes con voto y no con plata", aseguró Morales en otro tuit.

El mandatario felicitó a los militantes del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que eran más de la mitad de los 1,7 millones de militantes partidarios habilitados, por participar en la votación.

Pero los opositores insistieron en negar validez a los comicios internos, calificándolos como una jugada oficialista para validar en las urnas la repostulación de Morales, admitida por el Tribunal Electoral por mandato del Tribunal Constitucional a contrapelo de un referendo de 2016 que rechazó la reelección indefinida.

"No son unas primarias de la democracia boliviana, son las primarias del MAS, son las primarias con las que buscan una legalidad y legitimidad que no van a lograr", protestó de nuevo el senador derechista y candidato opositor Oscar Ortiz, que no participó en la votación.

Agregó, en declaración transmitida en vivo por redes de televisión, que "unos cuantos miles de masistas no pueden pretender estar por encima de los 2,7 millones de ciudadanos que rechazaron la cuarta repostulación de Evo Morales" y su vicepresidente Álvaro García en el referendo de 2016.

Otro candidato opositor, el expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), que tampoco votó, dijo que pasaba el domingo como un día cualquiera, ignorando a las primarias.

"Creo que las elecciones primarias no contribuyen al proceso democrático (…) principalmente por la habilitación de dos candidatos (Morales y García) que no deberían participar y por el hecho de que no cumplen lo básico que es la competencia" entre candidatos de cada partido, dijo Mesa a reporteros.

Agregó que los partidos no pudieron registrar más de una candidatura cada uno porque la ley que estableció las primarias, sancionada en septiembre pasado, dio plazos "muy cortos".

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, rechazó la "incoherencia" de este argumento, sosteniendo en cambio que las cúpulas de los partidos impidieron deliberadamente la competencia interna entre aspirantes.

Citó en esa situación al mismo Mesa, quien planteó ser el candidato único de la oposición cuando se negociaba la conformación de un frente único que rivalice con Morales.

Situaciones parecidas ocurrieron en al menos otros dos partidos opositores, agregó el ministro portavoz, pronosticando que "ésta es la última vez que se realizan primarias con candidaturas únicas".

Los candidatos inscritos para las primarias serán los únicos habilitados para las generales de octubre.