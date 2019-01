Precios de alimentos vuelven a dispararse en medio de nueva tensión política en Venezuela

"Estas últimas dos semanas ha sido muchísimo más acelerado el incremento de precios, creo que hubo una desesperación en la gente, porque no se sabía qué podía pasar, y los comerciantes aprovecharon la situación", dijo a esta agencia Luis Colmenares, de 60 años.

El pasado 5 de enero asumió una nueva junta directiva la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), cinco días después Nicolás Maduro se juramentó como presidente para su nuevo mandato (2010-2025), y el 15 fue declarado como "usurpador" en el cargo por el poder legislativo.

Posteriormente, Juan Guaidó, recientemente nombrado titular de la Asamblea, dijo que ante la "usurpación" del cargo debía asumir como presidente encargado de Venezuela y se juramentó el 23 de enero en una plaza, durante una movilización opositora.

Así transcurrieron las primeras semanas de 2019 en Venezuela en las que para Luisana Maya esta nueva inestabilidad provocó también que los precios se dispararan aún más de lo habitual.

"Los precios se dispararon esta semana, el cartón de huevos hace una semana costaba 5.000 bolívares y hoy (25 de enero) siete días después cuesta el doble, pese a que el precio del dólar bajó", apuntó.

Previo a que el presidente Maduro asumiera su segundo mandato, el precio del dólar paralelo rondaba los 3.000 bolívares y este sábado su valor de cambio se encuentra entre los 2.000 y 2.500 bolívares.

Es decir, el cartón de huevos que el 10 de enero equivalía a 1,6 dólares, pasó a costar entre 4 y cinco dólares en el mercado negro, y lo mismo sucedió con otros productos.

"Con un ejemplo explico todo, yo compré una mantequilla y hace dos semanas me costó 700 (un centavo de dólar) bolívares y en el mismo comercio hoy (25 de enero), dos semanas después, me costó 5.000 (2,5 dólares aproximadamente), es decir ya no se están fijando en el precio del dólar paralelo para fijar precios", comentó Armando Madrid, 72 años.

La economía venezolana desde 2017, se encuentra en hiperinflación.

De acuerdo con el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) se prevé que la aceleración de la hiperinflación en Venezuela continúe en 2019, y supere la tasa de 10.000.000% estimada en 2018.