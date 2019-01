Desaparición de turista estadounidense en Cusco es investigada como trata o secuestro

"Ahora el caso se está estudiando de una forma diferente, como un crimen, para saber si hubo una captación de mi hija (delito de trata), o que la hayan llevado a algún lugar y la tengan secuestrada", dijo López, quien que comentó que la Policía tiene algunos indicios sobre el caso, pero que no puede revelar por seguridad.

Carla Valpeoz, de 35 años de edad, llegó a Perú el 4 de diciembre procedente del estado de Michigan en compañía de una amiga; luego de una estadía en Lima, decidió viajar a la ciudad de Cusco a solas.

"Ella iba rumbo al parque arqueológico de Pisac, le indicaron cómo llegar allí y desde entonces no sabemos absolutamente nada. No sabemos si entró al parque o si fue secuestrada o captada por alguien", relató López.

Pisac es un parque arqueológico situado a 30 kilómetros de la ciudad de Cusco, una atracción bastante popular para los turistas.

Según refirió López, su hija fue reportada como desaparecida el 12 de diciembre, situación que le fue comunicada por la Policía de la región Cusco; López arribó a Perú el 19 de ese mes para colaborar en las acciones de búsqueda.

"Ella viajaba con su teléfono, pero no tenía roaming y solo nos ponía al tanto a través de WhatsApp cuando lograba conectarse a una señal. Acá he recibido el apoyo de la Unidad de Alta Montaña de la Policía, de la Unidad Canina, incluso una unidad de drones ha venido de Lima, ha sobrevolado toda la zona de Pisac y no se ha encontrado nada", dijo López.

La joven fue vista por última vez por dos trabajadores del parque a quienes les pidió indicaciones sobre cómo acceder a la zona arqueológica; esas personas no saben más al respecto, según López.

Carla Valpeoz padece de discapacidad visual y solo tiene una visión muy escasa en el ojo izquierdo, por lo que suele ayudarse de un bastón para caminar y orientarse.

A pesar de eso, ha viajado muchas veces sola sin ningún incidente.

López publicó un ofrecimiento de 17.000 soles de recompensa (5.000 dólares) a quien pueda brindar información sobre su hija.

El padre, nacido en México pero residente en Estados Unidos desde hace 36 años, afirma que las autoridades locales están ayudando en todo lo posible y descartó irse de Perú sin noticias sobre el paradero de su hija.