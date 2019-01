Analista colombiano: países buscan asfixiar a Venezuela apretando el cuello a Cuba

"La relación entre Venezuela y Cuba se ha estrechado mucho en los últimos años y a partir de allí ha surgido la percepción de que Cuba asesora al Gobierno de Maduro en diversos asuntos, pero eso sólo es una especulación que ha dado pie a una política exterior de buscar asfixiar a Caracas apretando el cuello de La Habana", dijo Guzmán, director de la consultora de riesgos políticos Colombia Risk Analysis.

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una editorial bajo el título de 'Fuera Cuba de Venezuela', según el cual, "las naciones que quieren lo mejor para Venezuela deberían enfocarse tanto en La Habana como en Caracas".

Según el diario, si se busca acabar con la hambruna y la migración masiva de venezolanos, los países que están en contra del presidente Nicolás Maduro deberán "convencer al régimen cubano para que retroceda", lo cual, señaló, se lograría con "con presión diplomática, así como sanciones tales como restricciones de viaje y congelación de cuentas bancarias" para los funcionarios cubanos.

Según Guzmán, la asfixia económica es tal que incluso Reino Unido reconoció el miércoles la legitimidad de la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en el 2015 y no a Maduro, "por lo que le pidió al Banco de Inglaterra retener unos depósitos venezolanos, lo cual hace parte de la presión internacional que crece sobre Venezuela y que de a poco puede darse sobre Cuba también".

De acuerdo con el analista, aunque las presiones se comprenden bajo la óptica de una política exterior, "se debe ser consciente de que Maduro no ha arremetido fuertemente contra quienes protestan su cargo y sí más bien ha instado al diálogo", por lo que deben dejarse de considerar otra serie de presiones, como una posible intervención militar.

El 23 de enero, horas después de reconocer al opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, Trump señaló durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que su Gobierno no descarta una intervención militar a ese país y que "todas las opciones están sobre la mesa".

Al respecto, dijo Guzmán, la situación parece más de retórica que de acciones.

"No se ve que ningún país de la región, ni siquiera el propio Estados Unidos, avance militarmente como haciendo un acto de provocación, es obvio que lo dicho por Trump genera mucha tensión en el ambiente pero no hay un elemento detonante per se", consideró el analista.

Sin embargo, no desestimó que la posibilidad existe y que se trata de "una amenaza creíble" que sirve para presionar de manera adicional a Venezuela.

"En este momento nadie quiere una confrontación bélica, pero todos están preparados para ella", subrayó.

El Ministerio de Defensa de Colombia dijo a Sputnik que no movilizó tropas ni tiene previsto hacerlo frente a la situación en Venezuela, y señaló que no prevé disponer ninguna de sus bases para uso de militares estadounidenses.