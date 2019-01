Exdiplomático de EEUU Abrams es designado enviado especial para Venezuela

"Elliot Abrams se suma para liderar nuestros esfuerzos sobre Venezuela. Su trabajo crítico se iniciará de inmediato. Mañana viajará conmigo al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Estados Unidos convocó a una reunión que estaba pendiente para instar a otras naciones a apoyar la transición democrática de Venezuela", dijo Pompeo.

© REUTERS / Carlos Barria "EEUU apoya a Guaidó por petróleo y agua de Venezuela"

Elliott Abrams podría visitar la región en un futuro cercano, dijo Pompeo.

"Elliott ahora liderará nuestro esfuerzo que se relaciona directamente a los esfuerzos en nombre del pueblo venezolano. Su primera tarea será ponerse al día y luego viajar conmigo a Nueva York mañana por la mañana para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Después de eso, no puedo saber a dónde lo llevará. No me sorprendería que termine viajando a la región ", dijo el funcionario.

El secretario de Estado señaló que el camino a seguir será impulsado por "las demandas del pueblo venezolano y por cómo podemos ayudar a lograr el resultado que EEUU quiere que logre".

Tema relacionado: Por qué la oposición venezolana y EEUU "juegan con fuego" al reconocer a Guaidó

Los diplomáticos estadounidenses que permanecen en Venezuela están allí por invitación del presidente interino Juan Guaidó y esperamos que sean protegidos, dijo el secretario de Estado.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Constituyente venezolana: Guaidó puede ser imputado por traición a la patria

"Hemos dejado en claro a todos que nuestra expectativa es que los funcionarios estadounidenses que están allí, que ahora han sido invitados por el presidente interino Juan Guaidó, tienen derechos, tienen los privilegios, las inmunidades que se acumulan", dijo Pompeo y añadió "tenemos todas las expectativas de que esos derechos continúen siendo protegidos".

Abrams trabajó anteriormente en los Gobiernos de los presidentes Ronald Reagan (1981-1989), George H.W. Bush (1989-1993) y George W. Bush (2001-2009).