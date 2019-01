Consulado de Venezuela en Houston desmiente dichos de presidente del parlamento

"Todo el personal diplomático legítimo y legal de la cancillería de Venezuela en Houston se encuentra cesando sus operaciones en el marco de la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares entre Venezuela y Estados Unidos cumpliendo protocolos y convenciones", publicó el consulado en su cuenta de la red social Twitter.

​Guaidó, quien se juramentó como presidente encargado de Venezuela, dijo este viernes en una rueda de prensa que una diplomática venezolana en Houston le había informado que no abandonaría EEUU a pesar de la orden emitida por el presidente Nicolás Maduro.

"Me acabo de comunicar con una encargada consular en Houston y adivinen qué me dijo: "a la orden presidente, yo me quedo", aseguró Guaidó quien consideró irresponsable la decisión de Maduro de dejar a casi un millón de venezolanos que residen en EEUU sin servicios consulares.

Maduro dio un plazo de 72 horas al personal de la embajada estadounidense para que abandonara el territorio venezolano y anunció el cierre de la embajada y los consulados en EEUU y el retorno de todo el personal.

Se espera que toda la representación venezolana en EEUU llegue a Caracas este sábado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló que su país no reconoce al Gobierno de Maduro como legítimo y no considera que tenga autoridad legal para romper relaciones o declarar a los diplomáticos estadounidenses personas no gratas.

Este viernes, Sputnik supo que al menos 70 funcionarios administrativos y sus familiares habían salido de la embajada de EEUU en Caracas rumbo al aeropuerto internacional, que se encontraba custodiado por policías y militares.