Ministro venezolano informa que personal diplomático de EEUU comienza a abandonar el país

"Salida de carros diplomáticos de la embajada de EEUU en Caracas hacia aeropuerto internacional de Maiquetía [estado Vargas — norte] luego de ruptura de relaciones anunciada por el presidente Nicolás Maduro", sostuvo Villegas en su cuenta de Twitter acompañando un vídeo que mostraba vehículos oficiales circulando por una avenida.

​Sputnik supo que al menos 70 funcionarios administrativos y sus familiares habían salido de la embajada rumbo al aeropuerto internacional, que se encontraba la mañana de este 25 de enero custodiado por policías y militares.

Maduro dio el 23 de enero un plazo de 72 horas al personal de la embajada estadounidense para que abandonara el territorio venezolano.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, señaló el 24 de enero que su país no reconoce al Gobierno de Maduro como legítimo y no considera que tenga autoridad legal para romper relaciones o declarar a los diplomáticos estadounidenses personas no gratas.

Maduro repudió el 25 de enero estas declaraciones y sostuvo que Venezuela no es un enclave colonial de Estados Unidos.

"Ahora ellos pretenden decir 'desconocemos el Gobierno de Maduro y nos quedamos' (…) es que ellos creen que ya tienen un enclave colonial en Venezuela, donde deciden lo que le da la gana; si queda algo de sensatez y racionalidad le digo al Departamento de Estado con racionalidad y sensatez", dijo.

De igual manera, el jefe de Estado ordenó el cierre de la embajada y los consulados venezolanos en territorio estadounidense.

"He decidido regresar todo el personal diplomático consular de nuestro país en el exterior, cerrar nuestra embajada y todos los consulados en Estados Unidos", dijo Maduro desde el Tribunal Supremo de Justicia.

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que, si los diplomáticos estadounidenses se negaban a abandonar Venezuela, la zona de la sede diplomática podría quedar sin servicios básicos, como luz y gas, y aseguró que no habría para ellos prerrogativas de ningún tipo.

"Ellos dicen que no se van porque no reconocen a Nicolás; está bien (…) a lo mejor se va la luz en ese sector, no llega el gas, con tantos problemas que hay en ese país", dijo Cabello.

El 23 de enero, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, (parlamento unicameral, de mayoría opositora y actualmente en desacato), Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país ante una manifestación en las calles de Caracas.

El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En el continente americano, hasta el momento EEUU, Ecuador y 11 países del Grupo de Lima —Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú- reconocieron a Guaidó como presidente interino.

Tres naciones del Grupo de Lima —México, Guyana y Santa Lucía- no se sumaron a esta decisión.

México y Uruguay dijeron que el Gobierno está aún en manos de Maduro pero instaron a hallar una salida pacífica a la crisis, mientras Cuba Bolivia expresaron su respaldo al presidente bolivariano.

A nivel internacional, Rusia, China, Irán y Turquía entre otros manifestaron su apoyo al Gobierno venezolano.

La Unión Europea llamó a iniciar un proceso político con elecciones libres.

Del 21 al 23 de enero, las protestas a favor y en contra del actual gobierno se saldaron con 26 víctimas mortales y 364 detenidos, según diversas ONG venezolanas.