Paraguayos dejan puerto de Montevideo por el de Buenos Aires por "inacción" de autoridades

"Lamentamos que quizás la inacción o la falta de ejecutividad de las autoridades llevó a esta situación que hace que Uruguay haya perdido una operativa que hacía muy rentable al puerto de Montevideo; éramos buena parte de la clientela y si no te atienden bien, bueno, el cliente se va a buscar otro lugar", indicó Muñoz al hacer referencia a que las empresas paraguayas decidieron trasladar su trabajo al puerto de Buenos Aires.

Muñoz afirmó que los problemas en el puerto de Montevideo comenzaron en 2015 con un tema de precio de las terminales, pero que eso se fue agravando en 2017 cuando llegó a haber 15 barcos paraguayos esperando más de dos semanas para cargar y descargar.

Agregó que "en coincidencia de este desastre que tuvimos con las demoras de Montevideo, Argentina levanta todas las restricciones de escaneo y demás" al asumir como presidente Mauricio Macri.

Muñoz afirmó que desde 2015 "el puerto de Montevideo, de tener el 100% de los trasbordos de carga paraguaya, ahora tiene un poco más del 40%"

"Y, por lo que sabemos, va a seguir disminuyendo", señaló.

La empresa paraguaya Guaran Feeder fue una de las últimas en anunciar que dejaba el puerto de Montevideo para operar en el de Buenos Aires.

El último trabajo de esa compañía en el puerto de la capital uruguaya fue el 12 de este mes.

Sin embargo, el gerente general de la ANP, Alejandro Antonelli, dijo a Sputnik que si bien recién a fin de mes tendrán cerradas las últimas cifras de operativa en el puerto montevideano, los datos primarios no coinciden con los que dio Muñoz a esta agencia, por lo que, a su entender, el descenso no es tan pronunciado.

El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay dijo que lamenta "mucho" lo que está ocurriendo porque necesitan "que los dos puertos funcionen, es fundamental, y que se comita".

Por su parte, el representante de una empresa paraguaya de transporte fluvial, que prefirió no ser identificado, dijo a esta agencia que "no hay un inconveniente con el puerto de Montevideo, las operaciones están bien, pero las líneas marítimas se están yendo a Buenos Aires" y por esa razón se vieron obligadas a seguirlas.

En tanto, la presidenta de la Asociación de Agentes Marítimos de Paraguay, María Inés Lacout, dijo a Sputnik que no "sirve que todos los armadores vayan al puerto de Buenos Aires porque si no va a empezar una congestión ahí".

"Hay que mantener la operativa en los dos, pero eso no lo decidimos nosotros, agencias de Paraguay, eso lo deciden los armadores, y si la carga va a Buenos Aires el buque fluvial la va a buscar ahí o si va a Montevideo la va a tener que ir a buscar ahí", afirmó.

Autoridades portuarias "preocupadas"

El gerente general de la ANP afirmó que existe una "preocupación" de las autoridades por el descenso de la operativa de las empresas paraguayas en Montevideo.

Por eso razón, afirmó que adoptaron medidas a principios de 2018 como la de absorber costos de operativa interna en el puerto, como el traslado de contenedores, para compensar las demoras que los armadores han tenido según Antonelli a raíz de los operadores privados y no por causa de la administración.

"Demora 15 días una barcaza según el operador que tenga, no es que no haya muro (muelle), si usted va a otro muro puede trabajar, ¿por qué no va a otro muro? Porque hay contrato de por medio", afirmó Antonelli.

A veces las empresas dicen que no van al muelle "que estaba libre porque si descargan ahí después tienen que hacer traslados internos que cuestan dinero, bueno nosotros colaboramos en eso", agregó.

Añadió que "está la línea paraguaya por un lado, por ejemplo Guaran Feeder, el operador en el medio que carga y descarga los contenedores y utiliza el espacio del puerto y después está la línea de ultramar que es la que se lleva los contenedores, esa triangulación, que es privada, nosotros no la conocemos".

Otra medida que adoptó la ANP, indicó, fue mejorar la zona de fondeo donde las barcazas esperan hasta que haya un muelle libre, en esas áreas se hizo limpieza, dragado y se colocaron más boyas.

Muñoz afirmó que los armadores paraguayos solicitaron al ministro de Transporte uruguayo, Víctor Rossi, y a las autoridades de la ANP una dársena exclusiva "para que los buques fluviales no tengan que compartir el mismo muelle con los buques marítimos" y así evitar demoras.

Sin embargo, eso no se dio, pero se adoptó una medida alternativa, indicó Antonelli, que fue la de cobrar la estadía en el muelle a los armadores paraguayos como fondeo, que es más económico, si el operador no había terminado de descargar o cargar en un día, por ejemplo.

Reconoció que la operativa paraguaya en el puerto es "importante", en cuanto a "contenedores solo el 50% son comercio exterior uruguayo y el otro 50 son contenedores de trasbordo, Paraguay, Argentina y Brasil, dentro de ese porcentaje la mayor parte es Paraguay, el 60%".

Informó que a raíz de eso, "Uruguay le cedió (sin costos) hace muchos años un piso de puerto al Gobierno paraguayo para que pudieran organizarse para mejorar sus movimientos operativos, fuimos a Paraguay y el año pasado la administración de puertos paraguaya decidió encontrar un operador para ese espacio que estaba sin uso".

Para abril de 2019, la ANP prevé crear más espacio de muelles para mejorar la operativa, ya se terminó de hacer una parte del nuevo muelle C y en abril próximo se inaugurará una prolongación de 180 metros más.