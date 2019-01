"EEUU no hará una intervención en Venezuela"

MADRID (Sputnik) — Es improbable que Estados Unidos haga una intervención militar en Venezuela "porque no estaría bien visto internacionalmente", aseguró en declaraciones a Sputnik el académico Ernesto Pascual, politólogo especializado en relaciones internacionales.

"No creo que EEUU haga una intervención en Venezuela porque no está bien visto internacionalmente; además, desde el punto de vista del derecho internacional la intervención militar no debería ser posible en un país soberano como es Venezuela", afirma Pascual, que es profesor de Ciencias Políticas en la Univesitat Oberta de Catalunya (UOC).

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins "La reacción internacional contra Venezuela se esperaba para mucho antes"

El experto señala que estamos más en un esquema de "nueva guerra fría" que "en una intervención directa para imponer una democracia liberal".

Pascual considera que lo que ocurre en el país latinoamericano dista mucho de lo que ocurrió en los países vecinos de Chile o Panamá en los años setenta "con las intervenciones de la CIA".

"Ahora mismo estamos alejados de esa situación; Estados Unidos no hará lo mismo", explicó.

A su modo de ver, resulta evidente que la irrupción de Juan Guaidó para autoproclamarse presidente del país es "un acto premeditado y preparado" con el apoyo de otros países.

Más: Bolton: EEUU espera que militares de Venezuela apoyen a líder opositor Guaidó

Sin embargo, el análisis de este académico pone énfasis en diferenciar que "una cosa es presionar con el reconocimiento rápido a otro presidente" y otra cosa es plantear una intervención militar.

En su opinión, lo más probable es que "la mayoría de los países hagan como la Unión Europea y se limiten a esperar los acontecimientos".

No es posible una guerra civil

© REUTERS / Ueslei Marcelino Canciller Arreaza: EEUU no promueve el golpe de Estado en Venezuela, lo encabeza

El profesor destaca que en Venezuela existe "un conflicto social", donde hay una gran disidencia y un malestar por la situación económica y social del país, pero no contempla una guerra civil.

"Este conflicto interno existe, pero no valoro una guerra civil, no estamos en una situación que se pudo dar en otros países, donde la oposición está armada. En este caso no está armada", insiste.

Sin embargo, sí cree que pueda haber represión por parte de la policía, aunque "al Gobierno de Maduro no le interesa hacer una represión cruel".