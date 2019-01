El partido gobernante de Grecia apoya a Maduro

"Syriza se opone al golpe de estado en Venezuela y apoya al presidente legítimo de la República Bolivariana, Maduro", dijo el interlocutor de la agencia.

© AP Photo / Presidential Press Service/Pool Erdogan, "perplejo" ante el reconocimiento de Guaidó por EEUU

El representante destacó que este 24 de enero el secretario general del Comité Central del Partido, Panos Skourletis, expresó al embajador de la república latinoamericana en Atenas, Farid Fernández, el "pleno apoyo y solidaridad de Syriza con el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro".

Según el partido político, las acciones de la oposición están orientadas a desestabilizar el Gobierno y son ilegales.

Syriza abogó por un diálogo entre el Gobierno y la oposición, así como por una resolución pacífica de las discrepancias, afirmó el portavoz.

Más: Cuba reitera su condena al intento de crear un "gobierno títere" en Venezuela

El Gobierno griego aún no expresó su posición oficial.

© Sputnik / Alexandr Astafiev El primer ministro ruso denuncia el apoyo de varios países al "cuasigolpe" en Venezuela

Este 23 de enero, el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

El presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al Gobierno de Maduro y no considera que tenga autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.