Experto ruso: Washington "no reconoce ningún tipo de norma" en Latinoamérica

"La situación allí, por supuesto, es muy difícil, hay una fuerte oposición a [presidente Nicolás] Maduro, pero (…) la Carta de la Organización de los Estados Americanos [OEA], de la que forman parte EEUU y Venezuela, prohíbe utilizar el hecho de no reconocer a un Gobierno constitucional electo para ejercer presión sobre ese Estado", dijo el experto.

Según Kapustin, se trata de un caso de injerencia; la Casa Blanca se comporta en relación con América Latina "de una forma tan desleal que no se trata del primer caso", y los "ejemplos dramáticos" de golpes de Estado organizados en diferentes países colman la historia del continente, subrayó.

El especialista considera que EEUU, como país miembro de la OEA, debe reconocer al Gobierno venezolano, que llegó al poder constitucionalmente.

"Si no lo hacen, se trata de un ejemplo evidente de injerencia en los asuntos internos, y pienso que Maduro tiene todo el derecho de exigir que se convoque un comité especial de consultas en el marco de esa organización, y de demandar que se rechace la postura de EEUU", destacó Kapustin, agregando que Caracas recibiría en ese caso el apoyo de algunos de los Estados.

Por otra parte, el experto recordó que Washington "no reconoce ningún tipo de norma" y nunca ha participado en la elaboración de un enfoque común, pues "siempre se comporta como más le conviene".

Para el especialista en derecho internacional, lo más importante ahora consiste en lograr que en Venezuela la situación vuelva al marco constitucional.

"De lo contrario, volveríamos nuevamente a la situación que reinaba en el siglo XIX, cuando los marines estadounidenses decidían quién sería el que gobernaría en un país o en otro", subrayó.

El 23 de enero, el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

El presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al Gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.