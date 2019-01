Macron elogia a los venezolanos que se manifiestan contra Nicolás Maduro

"Después de la elección ilegítima de Nicolás Maduro en mayo de 2018, Europa apoya la restauración de la democracia. Aclamo la valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad", señaló el presidente galo en un tuit publicado en francés y en español.

La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, en un comunicado emitido la víspera, urgió a iniciar de inmediato un proceso político que lleve a unas elecciones libres y creíbles en Venezuela, dijo en un comunicado oficial.

Rusia afirma que el reconocimiento del 'gobierno alternativo" en Venezuela lleva al caos

La diplomática reiteró el pleno apoyo de la UE a la Asamblea Nacional venezolana y al derecho del pueblo venezolano a manifestarse pacíficamente, elegir a sus líderes y decidir su futuro.

Venezuela entró en una nueva espiral de tensión a partir del 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato hasta el año 2025.

Saliendo al paso a aquellos que cuestionan la legitimidad de su investidura, Maduro alega que ganó las elecciones del 20 de mayo de 2018 con todas las garantías de un proceso electoral.

Este 23 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato de Venezuela, Juan Guaidó, se proclamó "presidente encargado" del país.

¿Qué provecho sacaría EEUU al reconocer a Guaidó como presidente interino?

Maduro calificó la declaración de Guaidó de un intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.

En la tarde del 23 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses.

El secretario de Estado Mike Pompeo, sin embargo, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a sus diplomáticos personas no gratas.