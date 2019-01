La embajada de EEUU en Caracas mantendrá su horario habitual

"Se informa a los ciudadanos estadounidenses que las protestas pueden continuar durante el resto de la semana. La Embajada de EEUU mantendrá el horario laboral normal y recibirá a los ciudadanos estadounidenses que necesiten servicios de emergencia el 24 de enero de 2019 de 8.00 15.00", avisó la legación.

Al mismo tiempo, la embajada añade en su Alerta de Seguridad que "todas las citas de visa para el 24 de enero de 2019 han sido canceladas" y que el movimiento del personal del gobierno estadounidense en Caracas estará restringido a los vecindarios Valle Arriba y Santa Fe, así como a la Escuela Campo Alegre.

En la tarde del 23 de enero, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció la ruptura de las relaciones con EEUU y ordenó la expulsión de los diplomáticos estadounidenses luego de que la administración de Donald Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

El secretario de Estado Mike Pompeo, por su parte, reiteró que EEUU no reconoce al gobierno de Maduro como legítimo y no considera que tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con EEUU o declarar a diplomáticos estadounidenses personas no gratas.

