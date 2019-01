Perú sigue el "guion de EEUU" al reconocer a presidente encargado de Venezuela

"Esta posición de la Cancillería de Perú ya se veía venir desde hace varios meses, pues vemos que todo lo que dice (el presidente de EEUU, Donald) Trump, Cancillería lo respalda. No es de extrañar que se hayan apurado tanto en reconocer a este gobierno paralelo de Venezuela siguiendo el guion ideológico de Estados Unidos", afirmó la política.

Durand manifestó que la bancada de Nuevo Perú está "totalmente en contra de la Cancillería de Perú que ha roto toda una tradición republicana, latinoamericanista, de solución pacífica a los problemas y de respeto a la soberanía de los países".

© REUTERS / Adriana Loureiro Maduro rompe relaciones con EEUU

Asimismo, puntualizó que su agrupación no desconoce la existencia de una crisis en Venezuela, pero que esta se debe resolver por la vía del diálogo y no reconociendo a un presidente "que no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas".

A pesar de que la Cancillería de Perú se ha manifestado contraria a una intervención militar en el país caribeño o al uso de la violencia, Durand cree que esto no se contradice con la posición que ha asumido el Gobierno.

"El Gobierno de Perú lo único que está consiguiendo es fomentar una confrontación que genere más violencia. Quieren una espiral de violencia con dos bandos apoyando cada uno a estos dos presidentes. Si eso quiere el Gobierno de Vizcarra, que lo diga con todas sus letras", denunció la representante.

Condena desde fuerza popular

Por otro lado, el vocero del partido Fuerza Popular (derecha), el congresista Carlos Tubino, afirmó que su bancada "respalda completamente la posición del Gobierno peruano de reconocer la designación de Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela".

© REUTERS / Sergio Perez Disparos en Caracas durante el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los manifestantes (vídeos)

"En Fuerza Popular siempre hemos estado en contra de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) porque creemos que su régimen no es una democracia como las que deseamos en América Latina, y en las últimas elecciones se ha observado claramente que no se han cumplido los estándares que corresponden a un proceso libre", expresó el parlamentario.

Asimismo, Tubino aplaudió el reconocimiento de Estados Unidos a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

"El reconocimiento de Estados Unidos nos parece fundamental porque es uno de los países más importantes de la región y esperamos que la comunidad internacional se sume a ese respaldo y no apoye a un régimen que ha nacido de forma antidemocrática", sostuvo el vocero.

Para el legislador, un eventual cese del Gobierno de Maduro puede ayudar a detener el "avance de la izquierda en la región", considerando que la izquierda peruana "no ha progresado y se ha quedado en la década del 70 del siglo pasado, con paradigmas desfasados como que no pueda convivir con una política de libre mercado".

Sin embargo, al igual que Nuevo Perú, Fuerza Popular rechaza cualquier salida militar o violenta a la situación que atraviesa Venezuela.