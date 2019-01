Oficialistas venezolanos salen a las calles en "defensa de la revolución"

"Salimos en defensa de la revolución, siendo [este 23 de enero] un día crítico para el país en el cual las fuerzas opositoras se sienten respaldadas por el Gobierno yanqui y pretenden imponernos a nosotros un Gobierno de su conveniencia y apoderarse de los recursos del país", dijo a Sputnik el manifestante Yurami Aular.

Una recorrida por los principales puntos de concentración del oficialismo en Caracas permitió constatar que la Plaza Brión congregaba el mayor número de seguidores de Maduro.

En ese lugar, la venezolana Omaira Oropeza dijo a Sputnik que salió a la calle para cumplir con la defensa del legado del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), líder de la Revolución Bolivariana.

"Me motiva el amor a la patria, la defensa de la patria, porque como Venezuela no hay otro país, concepto de mi comandante Hugo Chávez Frías, quien me orientó a querer, y el apoyo de nuestro comandante Nicolás Maduro y en defensa de la paz y en rechazo al intervencionismo estadounidense", dijo.

​Por su parte, William Orozco, de 56 años, dijo a Sputnik que el objetivo de la movilización de este 23 de enero es dar a entender a Washington que el Gobierno venezolano "no se doblega".

El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó la movilización para demostrar que los ciudadanos "no se dejarán engañar".

"Hoy vuelve la derecha a amenazar, a causar terror en nuestra gente, diciendo que hoy es el día", dijo Cabello a la prensa en referencia a la movilización opositora convocada para este 23 de enero.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda (norte), Héctor Rodríguez, dijo a Sputnik que "hay mucha pueblo en la calle y mucha unidad".

La demostración se desarrolló a la par de la protesta opositora y aunque los manifestantes de ambos bandos se toparon en algunos puntos hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) no se habían reportado enfrentamientos entre ellos.

