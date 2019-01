Legislativo costarricense pide al presidente no firmar norma sobre aborto terapéutico

"Nosotros le decimos al presidente no firme, no es necesario, la medicina ha avanzado tanto para que sea posible la defensa de la mujer y sobre todo la defensa del no nacido porque son dos personas desde el momento de la concepción", indicó Prendas del opositor Partido Restauración Nacional (derecha) al programa radial Noticias Monumental de la emisora 93.5 FM sobre la moción aprobada el 21 de enero.

Con 27 votos a favor y 26 en contra, la Asamblea aprobó la moción que dice: "Enviar una respetuosa excitativa al señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, para que se abstengan de emitir o ampliar vía decreto, interpretación, regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune del artículo 121 del Código Penal".

© Sputnik / Alexandr Kondratuk Vasectomía: la práctica anticonceptiva masculina que es tabú pero crece en México y Brasil

En ese artículo está estipulado el aborto terapéutico, que es el único legal en el país.

El artículo 121 indica que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios".

Pese a esto, organizaciones defensoras de derechos humanos y la Defensoría de los Habitantes han denunciado que la aplicación del aborto terapéutico no está garantizada en el país por la falta de una norma técnica que esclarezca los casos en que se puede practicar, informó el diario local El País.

Más aquí: En Argentina autorizan aborto a una niña de 12 años violada

Al respecto, el Gobierno anunció hace unos días que la norma técnica que especifique lo estipulado en el artículo 121 está siendo elaborada y que Alvarado la firmará este año.