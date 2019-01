Presidente de Parlamento de Venezuela pide a militares que no den un golpe de Estado

CARACAS (Sputnik) — El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, con mayoría opositora) de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no llaman a los militares a dar un golpe de Estado sino a sumarse para "recuperar el orden constitucional".

"Nosotros no te estamos pidiendo que te subleves ni mucho menos un llamado a rebelión te estamos invitando a que nos ayudes a recuperar el orden constitucional, y que la democracia (…) no te estamos pidiendo que des un golpe de Estado, no te estamos pidiendo que dispares", expresó Guaidó en un vídeo difundido por medios nacionales.

© AFP 2018 / Yuri Cortez Ministerio de Defensa venezolano: los militares alzados fueron "rendidos y capturados"

Guaidó hizo el llamado a los militares venezolanos horas después de que un grupo de uniformados tomaran en horas de la madrugada de este 21 de enero un comando de la Guardia Nacional Bolivariana (componente de la Fuerza Armada Nacional) en el oeste de Caracas, específicamente en el sector de Cotiza.

El presidente del Parlamento dijo que los militares que se sumen a "defender la democracia" serán protegidos por la Ley de Amnistía aprobada por el legislativo el pasado 15 de enero.

"Las fuerzas democráticas elegidas por el pueblo desde el Parlamento te están ofreciendo amnistía y paz con una ley que proteja a quien defienda nuestra democracia", indicó.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reiteró anteriormente la nulidad de toda acción de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y señaló que desde enero de 2017 este órgano no tiene junta directiva válida.

Además, el TSJ declaró la nulidad de los decretos aprobados por el Parlamento, en los que se declaró la usurpación del cargo de la presidencia por parte del presidente Nicolás Maduro, se votó a favor de un proyecto de ley de amnistía, se autorizó la entrada de ayuda humanitaria, y se admitió solicitar a 46 países la protección de activos de Venezuela.

© REUTERS / Marco Bello El Parlamento venezolano aprueba amnistía para militares que apoyen la restauración democrática

Mientras, el Ministerio de Defensa venezolano emitió un comunicado en el que aseguró que los militares alzados en Caracas fueron "rendidos y capturados", y que les fueron incautadas las armas.

"Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la unidad especial de seguridad de Waraira Repano, en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana, a donde se habían dirigido, encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados", se señaló en el texto.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, informó que fueron detenidos 27 militares que intentaron tomar el control de una unidad castrense.

Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de militares detenidos y su paradero.