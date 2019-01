Fiscalía de Perú investiga obstrucciones a investigación de Keiko Fujimori y Odebrecht

"Eso no lo puedo determinar en este momento (la decisión de iniciar una investigación formal contra la empresa). Voy a esperar a que concluya la actuación policial técnica", afirmó a la prensa local el fiscal del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, luego de realizada la diligencia en la sede central de la empresa.

José Domingo Pérez es el fiscal a cargo de las investigaciones contra Fujimori.

La líder, actualmente con prisión preventiva en el marco de las investigaciones, es acusada por la Fiscalía del delito de lavado de activos al recibir dinero de Odebrecht para financiar su campaña a la presidencia en 2011.

Según una investigación difundida el domingo por el programa Punto Final, la analista de la empresa de comunicaciones Telefónica, Silvana Castagnola, relató que sus jefes le habían ordenado negar un pedido del fiscal, José Domingo Pérez, hecho en abril de 2018.

El pedido consistía en entregar información sobre las llamadas telefónicas hechas y recibidas por Keiko Fujimori durante el lapso en el que sucedieron los hechos por los cuales es investigada.

La trabajadora de Telefónica expresó que recibió órdenes de sus superiores de argumentar que no podía atender el pedido del fiscal porque la empresa no contaba con los registros telefónicos debido a su antigüedad; algo que, asegura, no es cierto.

José Domingo Pérez ha afirmado este lunes que la empresa Telefónica le ha brindado "todas las facilidades" para su labor.

La empresa ha informado en un comunicado público que las versiones de la trabajadora denunciante son falsas.

El fiscal del equipo Lava Jato ha sostenido que las versiones de la empresa se tendrán que verificar con los resultados de los informes técnicos de los peritos policiales que lo acompañaron este lunes en la diligencia.