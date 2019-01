Colombia reitera a Cuba que entregue a miembros del ELN tras el atentado en Bogotá

"El Gobierno de Cuba tiene la obligación de darle efecto a las órdenes de captura, proceder a aprender a los integrantes de ese grupo terrorista y ponerlos a disposición de las autoridades colombianas", dijo el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en una rueda de prensa conjunta con el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Trujillo hizo referencia a un comunicado que el pasado viernes emitieron los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU mediante el cual condenaron "el atentado terrorista perpetrado en la Escuela Nacional de Policía General Santander en Bogotá", que dejó 20 cadetes muertos y 68 más heridos.

© AFP 2018 / Yasuyoshi Chiba Twitter suspende cuentas del ELN tras ser responsabilizado por atentado en Bogotá

El funcionario precisó que Cuba, como miembro de la ONU, debe cumplir los pactos que fijados en el organismo y que los responsables de actos terroristas —como fue calificado el hecho— deben ser juzgados en cualquiera que sea su condición, bien como determinadores, patrocinadores o perpetradores.

"Este primer párrafo [del comunicado del Consejo de Seguridad de la ONU] quiere decir que el Consejo califica el atentado como un acto terrorista y que considera que el mismo es una amenaza para la paz y la comunidad internacional, y subraya la necesidad de llevar ante la justicia a los determinadores, patrocionadorres y perpetradores de este acto", subrayó Trujillo.

#SputnikDestacado📌

¿Qué fue lo más visto estas últimas 24 horas? Quién es José Aldemar Rojas, el supuesto autor material del atentado en Bogotá https://t.co/uXIa0NMJqc pic.twitter.com/LlTfiF6FN5 — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) 18 января 2019 г.

​Aunque el ELN se atribuyó este 21 de enero el atentado, desde el 17 de enero el Gobierno colombiano señaló a esa guerrilla como responsable del hecho, por lo que el viernes canceló los diálogos de paz con el grupo rebelde y activó la circular roja de Interpol contra los diez integrantes de la comisión negociadora que permanece en La Habana, por lo que pidió a Cuba que los entregue ante las autoridades policiales colombianas.

Ante ese pedido, Cuba, a través de su canciller, Bruno Rodríguez, aseguró el 19 de enero que cumplirá con los compromisos fijados ante la ruptura de la negociación entre ambas partes.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno [de Colombia] y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación", escribió Rodríguez en Twitter.

Sin embargo, este 21 de enero, tras conocer la adjudicación del atentado por parte del ELN, Rodríguez escribió en esa red social que Cuba no permitirá que sea usada para generar terrorismo contra otros estados, y se prevé que en las próximas horas anuncie su decisión sobre las medidas que adoptará para con los integrantes de esa guerrilla que están en la isla.

© AFP 2018 / ELN's Portal Voces de Colombia El ELN por dentro: así es el grupo guerrillero acusado de perpetrar el atentado en Bogotá

"Cuba jamás ha permitido ni permitirá que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas contra ningún Estado. Cuba ha cumplido estrictamente su papel como Garante y Sede Alternativa de la Mesa de Diálogos de Colombia entre el Gobierno y el ELN", señaló Rodríguez.

Al respecto, el canciller colombiano indicó en la rueda de prensa que no hay ningún "lío diplomático" con Cuba, y que lo que se busca es la acción coordinada de dos estados que tienen la obligación conjunta de no amparar el terrorismo.

Fotos: Atentado en Bogotá: imágenes desde el lugar de la tragedia

A su turno, el Comisionado de Paz recordó que Colombia y Cuba mantienen un tratado de extradición vigente desde 1932, y aclaró ante la prensa que hasta el momento La Habana no se ha negado a entregar a los integrantes del ELN, sino que ha anunciado que evaluará la situación con base en los protocolos firmados del proceso de paz que se adelantaba.

© Sputnik . Primer día de duelo en Bogotá tras el atentado con coche bomba

Ceballos precisó que luego de que el ELN reconoció el hecho y de que el mismo ha sido calificado por la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un acto terrorista, no se puede dar validez a los protocolos firmados entre esa guerrilla y el anterior gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).

"Todos aquellos protocolos que se firmaron en el gobierno anterior no obligan [al actual Gobierno a cumplirlos]", ya que según la Corte Constitucional no hacen parte de una política de Estado, "sino del gobierno que está en el poder en el momento", explicó Ceballos.

Además: El atentado en Bogotá: “Tenemos un conflicto armado no resuelto”

Asimismo, precisó que el Gobierno de Iván Duque no permitirá que se apliquen unos protocolos de un acuerdo de paz "para que unos señores regresen a sus filas en Colombia y se internen en la selva con los grupos armados a los que pertenecen, eso no se puede aplicar, no es ético, no hay protocolos que amparan el terrorismo".

La rueda de prensa conjunta de Trujillo y Ceballos se realizó en la Casa de Nariño (sede del Gobierno, en Bogotá) luego de que en la madrugada de este 21 de enero el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se adjudicó y justificó el atentado contra la institución policial.

"La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente", indicó el ELN a través de un comunicado publicado en su página web.

La misiva, firmada por el Dirección Nacional del ELN, señala, además, que esa guerrilla mantiene la voluntad de paz, por lo que instó al Gobierno a que envíe una delegación a La Habana para reanudar los diálogos de paz que se iniciaron de manera pública en febrero de 2017 (bajo la entonces administración de Santos) y que fueron suspendidos cuando Duque asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto.

También: Almagro: "La paz en Colombia nunca será alcanzada bajo indulgencia con actividades criminales"