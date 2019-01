"KonMari", el método japonés de ordenar la casa que conquista América Latina

Durante los ocho episodios de la serie '¡A ordenar con Marie Kondo!', la experta intenta explicar el método que creó en Japón durantes sus años universitarios y que combina la filosofía oriental, el feng shui y el coaching o acompañamiento inspiracional.

La serie muestra cómo Kondo visita diferentes hogares en Estados Unidos, de familias que conviven junto al caos y el desorden, pero que están dispuestos a organizar sus vidas.

Desde que Kondo llegó a la televisión, sus redes sociales han experimentado un crecimiento inédito de seguidores. Sólo en Instagram la japonesa acumula más de medio millón de seguidores, y la etiqueta #KonMari tiene más de 100.000 fotografías.

En América Latina el método se ha expandido de forma vertiginosa, con consultorías en Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela y próximamente en Perú y Panamá.

La colombiana Lina Pizón, certificada con el método KonMari en Nueva York contó a Sputnik diferencias y similitudes entre el método japonés y la serie de Netflix, que por "el formato televisivo no logra mostrar una consultoría en su totalidad".

"En realidad hacemos un mayor acompañamiento a las personas en todo ese proceso de aplicar el método y mantenemos la parte inicial en la que Marie indaga sobre el estilo de vida ideal, las expectativas que hay con ordenar la casa y el saludo a esa casa. Todo esto es fundamental", aseguró Pizón.

La empresaria colombiana también explicó que en la práctica se trata más de guiar al cliente en el proceso de cómo ordenar en vez de asumir ese rol. "Hacemos un tipo de coaching basado en el acompañamiento motivacional para que esa persona integre el nuevo hábito de ordenar en su vida y aprenda a dejar consigo sólo las cosas que le generan felicidad", precisó.

Además Konmari funciona como una herramienta de bienestar que tiene como objetivo aprender a reconocer las cosas que generan felicidad a través de la organización de la casa.

En su primer libro, Kondo cuenta cómo desde niña siempre tuvo una pasión por ordenar y pasó por muchísimas etapas hasta que llegó a un punto de equilibrio que le llevó a la creación del KonMari. Este proceso ocurrió en Japón, donde se publicó el primer libro hace ocho años con un éxito tal que condujo a la traducción en varios idiomas.

El primer contacto de la consultora colombiana con este método fue por pura casualidad. "Una amiga que vive en Estados Unidos me recomendó el libro y al leerlo sentí una conexión impresionante, me sentí muy identificada con muchas situaciones que narra Marie como por ejemplo, darle gracias a las cosas antes de dejarlas ir, eso lo aprendí de mi mamá cuando era niña", contó Pizón.

La colombiana también dijo que luego de leer el segundo libro "La felicidad después del orden" (2016) comenzó a aplicar el método en su vida. "Me dije, esto me encanta y quiero ayudar a más personas a que apliquen esto en sus casa y en sus días porque es una herramienta increíble. Así fue como decidí irme a Nueva York a hacer la certificación".

A su regreso a Colombia, Pizón comenzó un emprendimiento para dar a conocer el método. "Ahora con el boom de la serie en Netflix el KonMari está despegando a pesar de que antes no era muy conocido en América Latina", explicó.

"Con la serie las personas han comenzado a entender que ordenar no tiene porqué ser una carga sino algo divertido, y que mejora la calidad de vida", aseguró esta discípula de Konde.

A juicio de la consultora, las personas que quieran aplicar este método "deben tener una conexión muy especial con sus objetos, entender quiénes son y estar motivados a encontrar un poquito de felicidad en medio del caos. "El cliente debe querer hacerlo y tener la convicción, porque el proceso de ordenar o el Festival de organización, como lo conocemos en KonMari, es difícil", alertó.

"Hay momentos de caos, con un gran desgaste emocional y físico, por eso hay que tener la plena convicción de que el método va a mejorar la calidad de vida y que al final de todo el proceso, nos sentiremos mucho mejor", insistió la colombiana.

En América Latina, las consultoras de Marie Kondo funcionan como una gran comunidad en busca de adaptar el proyecto y complementarlo con la cultura occidental. Según Pizón, "la idea es que existan muchas más consultoras porque no somos una competencia sino una comunidad que queremos cumplir el propósito de Marie Kondo de ordenar el mundo", concluyó.

Por su parte, Estefanía Fryd, una de las dos consultoras oficiales Marie Kondo en Argentina reveló a Sputnik cómo también ese primer libro sobre el KonMari cambió su visión sobre la importancia del orden.

"Yo apliqué el método en casa y me funcionó. Me di cuenta que la casa se mantenía organizada. Venían amigas a mi casa y yo les hacía un tour, y les decía "miren cómo tengo la cocina, el baño, el placard, y me empezaron a pedir que le organizara sus casa de esta manera", contó Fryd.

Según la experiencia de esta argentina, lo más importante del método fue ver cómo cambió su vida el haber filtrado cada uno de los objetos con la premisa de aquellos que generan felicidad y aquellos que no.

"Ahora me conozco un poco más, y puedo tomar otras decisiones en mi vida. Así decidí que, si bien ya lo había visto como un negocio por lo que decían mis amigas, me parecía bueno llevar esto a la casa de la gente: el vivir mejor, mejorar su estilo de vida, la autoestima…", destacó la argentina.

En Estados Unidos, otras consultoras han comenzado a asesorar empresas y en la primavera de 2020 la experta japonesa publicará su tercer libro titulado 'Felicidad en el trabajo', con un enfoque más detallado sobre en orden en la vida profesional.