México afirma que carece de información sobre presunto soborno de 'El Chapo' a Peña Nieto

"No tenemos información adicional, no podemos juzgar si no tenemos pruebas", respondió el presidente en conferencia de prensa a una pregunta sobre el tema.

El capo y fundador de la organización criminal mexicana más poderosa, el Cártel de Sinaloa, enfrenta un juicio por tráfico de drogas ante una corte de Nueva York, en EEUU.

Durante una audiencia celebrada el 15 de enero, el abogado del narcotraficante, Jeffrey Lichtman, preguntó a un testigo si su cliente "pagó un soborno de 100 millones de dólares al presidente Peña Nieto".

Alex Cifuentes, quien fue colaborador del acusado, respondió con una afirmación, y relató su participación en acuerdos con socios de Guzmán en Colombia, Panamá y Canadá, entre otras revelaciones.

En respuesta al señalamiento, el exjefe de la oficina de la Presidencia mexicana durante el mandado de Peña Nieto (2012-2018), Francisco Guzmán, desmintió las declaraciones del testigo.

"Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York", dijo el exfuncionario en sus cuentas de redes sociales.

Según el portavoz del exmandatario, el Gobierno anterior "fue el que localizó, detuvo y extraditó" a Guzmán, catalogado como un "objetivo prioritario de los altos mandos de la seguridad nacional.

El abogado del capo había dicho en su presentación inicial del juicio que "El Chapo" había sobornado a Peña Nieto y al expresidente Felipe Calderón (2006-2012), que también lo ha negado.

El Chapo, de 61 años, escapó dos veces de prisiones de alta seguridad en México, en un carro de la lavandería de la prisión en 2001 y por un túnel de 1,5 kilómetros, construido desde una bodega hasta su celda, con una motocicleta sobre rieles adaptada en julio de 2015.

El narcotraficante más conocido de México permaneció prófugo medio año, hasta que fue recapturado en enero de 2016 y extraditado a EEUU en enero de 2017, donde enfrenta una posible condena de cadena perpetua.