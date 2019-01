Maduro: opositores deben postularse a próximos comicios si quieren la Presidencia

"Si ellos (la oposición) quieren la Presidencia de la República que postulen a sus candidatos en la próxima elección y nos ganen con votos, como hemos ganado siempre nosotros. ¡Sólo el pueblo manda en Venezuela!", agregó durante un acto realizado en Caracas.

El pasado 15 de enero, el Parlamento aprobó un decreto de ley en el que declaró a Maduro como usurpador en el cargo de presidente.

Además, el jefe del poder legislativo, Juan Guaidó, señaló que los diputados estaban dispuestos a asumir la presidencia si contaban con el respaldo de la Fuerza Armada, la población y la comunidad internacional.

Durante su intervención, el jefe de Estado indicó que su país es víctima de una "guerra brutal", pero aseguró que no podrán con su Gobierno.

"Frente a las embestidas, planes de la oligarquía nosotros tenemos no solo que resistir, no solo que denunciarlos, sino que tenemos que avanzar, mi llamado es a no dejarse distraer, tenemos que avanzar en los temas fundamentales del país", añadió.

Maduro comenzó su nuevo mandato el 10 de enero, en medio de un fuerte rechazo internacional, pues más de 19 países del continente y la Unión Europea consideran que los comicios de mayo en los que resultó electo fueron fraudulentos.