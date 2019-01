Presidente peruano niega que empresa de la que fue accionista haya trabajado con Odebrecht

"Yo nunca he negado que cuando era parte de CyM (…) di servicios a algunas empresas que construyeron la Interoceánica Sur (…) Lo que sí he negado y he sido bien enfático es que nunca he dado servicios a Odebrecht", afirmó el mandatario a la prensa durante una actividad pública en el distrito limeño de Pucusana.

La constructora brasileña Odebrecht ha estado vinculada al pago de sobornos a políticos en Perú para obtener la concesión de obras públicas.

Una investigación periodística difundida el domingo divulgó que la empresa CyM Vizcarra, de la cual el presidente y su hermano César eran socios, prestó servicios de alquiler de maquinaria al consorcio Conirsa.

Conirsa, encargado de la construcción de la carretera Interoceánica Sur, fue un consorcio formado por cuatro empresas, una de ellas Odebrecht, con una participación del 70 por ciento de las acciones.

Según consta en documentos de la constructora brasileña, CyM Vizcarra fue proveedor de Conirsa por un monto total cercano a los 96.400 dólares.

Sin embargo, como han señalado políticos a favor del presidente, en los años en que se dieron los servicios (2006 a 2008), Vizcarra era empresario y no ingresaba a la actividad pública como presidente de la región de Moquegua (sureste).

Vizcarra ingresó a la actividad política cuando fue elegido presidente regional en 2011.

Los detractores de Vizcarra, en particular el expresidente Alan García (1985-1990, 2006-2011), han señalado que el jefe de Estado ha mentido debido a que en una conferencia de prensa del 9 de este mes negó que su empresa haya prestado servicios a Odebrecht.

Vizcarra afirmó que "si tienen algo de duda y base que procedan a investigar, no tememos en absoluto. Hay intención de confundir, porque si investigan no encontrarán nada irregular", ante la eventualidad de que el Congreso o la Fiscalía le inicie una investigación.

La Interoceánica Sur fue una obra ejecutada durante el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), quien es investigado por la Fiscalía por presuntamente haber recibido 20 millones de dólares como sobornos para su ejecución de parte de Odebrecht.