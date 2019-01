Fiscal de Ecuador niega conocer plan de pago de empresario vinculado a Odebrecht

"No he tenido contacto con el señor; no sé qué pretenda hacer o cómo va dirigida esa supuesta devolución (…). Yo invitaría al señor Tomislav a que se acerque a la Fiscalía para saber cuál es la pretensión (…) cómo se va a devolver el dinero o en qué condiciones se va a devolver ese dinero", dijo Palacios en una conferencia de prensa.

© REUTERS / Ricardo Moraes Empresa privada devuelve a Ecuador $13,5 millones vinculados a corrupción

El lunes en una carta enviada a Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Topic, gerente general de la empresa Telconet, dijo que su empresa recién tenía conocimiento de que algunos dineros recibidos podrían tener origen ilícito, por lo se comprometía, como prueba de buena fe, a consignar estos valores (13,5 millones de dólares) a favor del Estado.

Palacios aseguró que el hecho de que Topic haya decidido devolver el dinero no implica que se le excluya de responsabilidad en las investigaciones sobre lavado de activos y peculado que le realiza la Fiscalía, ya que desde 2017 hay una investigación previa sobre la ruta de las coimas de Odebrech en Ecuador, en la que se habrían detectado movimientos de la empresa Glory International Industry a Telconet.

En agosto de 2017 Topic hizo otra entrega de dinero, por 2,5 millones de dólares, dentro del mismo caso, en que se abrió una investigación previa en la Fiscalía.

Temas relacionados: Odebrecht habría pagado 443.000 dólares en sobornos por proyectos de riego en Ecuador

En esa ocasión el empresario dijo que el dinero se registró en los informes contables de la empresa como ingresos no reconocidos y que estuvieron congelados en las cuentas de la empresa desde 2010.

Los 13,5 millones de dólares corresponderían a pagos efectuados por Odebrecht a Glory International Industry Corp, domiciliada en Hong Kong y utilizada por Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, para recibir sobornos de Odebrecht entre 2012 y 2013.

El dinero recibido por Glory International presuntamente era transferido a cuentas estadounidenses de Topic para ser invertido en un proyecto de cable submarino en Ecuador, que conectaría este país con El Caribe y Estados Unidos, a través de la empresa Telconet.

"La Fiscalía hace su trabajo y como tal llegaremos a determinar si existe o no responsabilidad del señor Topic", dijo Palacios.

La Fiscal añadió que la investigación está adelantada en los dos procesos.

Aseguró que si se hace efectiva la entrega de los 13,5 millones de dólares será una reparación por los perjuicios ocasionados al Estado.

Asuntos relacionados: Ecuador promueve ley para recuperar capitales producto de la corrupción

Este martes Iván Granda, subsecretario de Acción Política de la Presidencia, entregó a la Fiscal la carta en la que Topic ofrece devolver los 13,5 millones de dólares y sostuvo que el Ejecutivo no ha llegado a ningún acuerdo con el gerente de Telconet y que será la Fiscalía la que determine quiénes son los autores o coautores de los delitos investigados.

Granda confirmó que en 2017 la Unidad de Análisis Financiero determinó operaciones inusuales que correspondían a la investigación de la trama de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

El funcionario sostuvo que "está claro" que dentro de esa trama quiénes están siendo investigados son Ricardo Rivera y el exvicepresidente Jorge Glas.

Añadió que Ecuador ha recibido asistencia penal internacional de Panamá, Hong Kong, Estados Unidos y China, y que corresponde a los fiscales establecer las responsabilidades correspondientes.

Al momento Glas y Rivera están en prisión condenados a 6 años dentro del caso de corrupción de Odebrecht en Ecuador.

En septiembre de 2017, el delator de Odebrecht, José Conceicao Santos, desde Brasil aseguró que 16 millones de dólares en coimas fueron al entonces vicepresidente y a su tío Ricardo Rivera, a través de éste último, según dijo, se habrían realizado los pagos a Glas.

La constructora Odebrecht entregó en Ecuador unos 47,3 millones de dólares en sobornos.