Honduras refuerza seguridad en frontera y advierte de obstáculos a nueva caravana migrante

"Desde el domingo se ha instalado un dispositivo con el propósito de garantizar la seguridad de las personas que crucen la frontera hacia Guatemala, a donde se dirigen para una celebración religiosa, pero también sabemos que han salido personas con destino a formar parte de la migración irregular hacia EEUU", dijo el comisionado Miguel Pérez Suazo, subdirector de Asuntos Policiales Fronterizos, en un video publicado en la cuenta de la policía nacional en la red social Twitter.

Unas 500 personas partieron el lunes de noche desde San Pedro Sula (noreste), a unas cinco horas en automóvil desde el punto fronterizo Agua Caliente (noroeste), con destino a EEUU, emulando las caravanas de migrantes de los últimos meses que se desplazaron desde el país centroamericano hasta llegar a la frontera entre México y su vecino del norte, según medios de prensa.

Pérez explicó que la policía realiza retenes en el trayecto hasta el punto fronterizo Agua Caliente (noroeste) para chequear la documentación de los viajantes y advirtió que no se dejará pasar a menores de edad sin las autorizaciones requeridas.

"Si las personas que llevan menores de edad no llevan la respectiva documentación, no se arriesguen a las jornadas de migraciones principalmente hacia EEUU, si los menores no van acompañados por ninguno de sus padres serán retenidos y aquellos menores que son acompañados por uno de sus padres deberán llevar la autorización del otro padre", comentó Pérez.

Agregó que se llevarán a cabo operaciones policiales en puntos ciegos de la frontera por donde cruzan los hondureños cuando se les niega la autorización de ingreso en Guatemala.

El Gobierno de Guatemala dijo en su cuenta de la red social Twitter que mediante un operativo en la frontera con Honduras, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos rechazó el ingreso de 23 personas por carecer de documento de migración.

En tanto, la Cancillería hondureña dijo esa red social que la migración irregular "siempre representa un peligro" y que "de octubre a la fecha ningún hondureño que integraba la caravana irregular ha logrado que se le conceda asilo político en EEUU o permiso para permanecer en su territorio de forma regular".

El 13 de octubre pasado partió desde Honduras la primera caravana de migrantes centroamericanos con destino a EEUU.

Miles de personas, en su mayoría hondureños, han llegado a la frontera sur de EEUU desde octubre; muchos de ellos permanecen en México en albergues para migrantes o han intentado cruzar hacia el país vecino siendo detenidos por agentes de inmigración.

La Policía informó el martes que desde octubre pasado a la fecha "11 familias hondureñas lloran la muerte de sus seres queridos ya que por diversas causas han perecido durante esta dura travesía sin lograr el anhelado sueño americano".

Ninguno de esos migrantes falleció bajo custodia de las autoridades, como ocurrió con dos niños guatemaltecos en diciembre.

Añadió que "muchas personas que se han integrado a este tipo de caravanas han sido víctimas de estafas, cárteles de drogas, extorsiones, violencia sexual, tráfico de personas, secuestros, entre otros abusos que atentan contra la integridad personal".

Las autoridades de Tijuana (noreste) dijeron la semana pasada que esperaban la llegada de unos 15.000 migrantes en los próximos días.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó el martes que una nueva caravana se dirigía hacia su país y que solo un muro fronterizo protegerá al territorio de la entrada de los migrantes.