Un juez de la Corte Suprema de Nicaragua renuncia por desacuerdo con el gobierno de Ortega

Solís comunicó su renuncia en una carta que envió al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

En esta misiva, fechada el 8 de enero, el juez señala que "el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total", por lo que no ve "la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación" en Nicaragua.

A juicio de Solís, Nicaragua se ha transformado en "una dictadura con carácteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los poderes del Estado.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Venezuela repudia la decisión de Almagro de pedir Carta Democrática de la OEA contra Nicaragua

“Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar cómo armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, advierte el magistrado.

Nicaragua vive una crisis política y social desde mediados de abril pasado, cuando estallaron protestas antigubernamentales que causaron cientos de muertos.

El Gobierno asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un "golpe blando" contra el presidente Daniel Ortega, a los que acusa de terroristas.