Hijo de Bolsonaro evita dar explicaciones a la Fiscalía sobre transacciones sospechosas

En una nota en sus redes sociales, el hijo del presidente aseguró que como él no está siendo investigado en el caso, no tiene acceso a los autos, y que sólo recibió el aviso de la Fiscalía el 7 de enero al mediodía, no tuvo tiempo para organizarse y acudir a aclarar los hechos.

"Me comprometo a marcar en la agenda un día y un horario para presentar las aclaraciones, debidamente fundamentadas, al Ministerio Público de Río de Janeiro, para que no queden dudas sobre mi conducta", aseguró el político ultraderechista en Facebook.

Flávio Bolsonaro también aprovechó para criticar a "parte de la prensa" por intentar responsabilizarle a él por supuestos actos practicados por terceros.

La petición de la Fiscalía se produce después de que el Consejo Control de Actividades Financieras (Coaf) detectase movimientos financieros atípicos en la cuenta de Fabrício Queiroz, ex asesor y ex chofer personal del hijo de Bolsonaro.

Según el Coaf, se registraron 1.200.000 reales (320.000 dólares), cuyo origen por el momento no se ha aclarado.

© REUTERS / Ueslei Marcelino Fiscalía de Brasil pide 80 años de cárcel para exministro de Temer

El propio Queiroz, igual que Bolsonaro hijo, también evitó dar explicaciones en dos ocasiones anteriores, y ahora alega no poder responder a las peticiones de la Fiscalía por motivos de salud, ya que está en un hospital de Sao Paulo recuperándose de una operación para que se le retirara un tumor maligno.

La Fiscalía optó por convocar, el pasado 8 de enero, a las hijas y a la esposa de Queiroz, pero éstas también se ausentaron; el abogado de la familia alegó que estaban en Sao Paulo cuidando de Queiroz.

Más aquí: Fiscalía brasileña denuncia a 42 personas por construcción de sede de Petrobras en Bahía