Analista: caso de "ataques acústicos" en Cuba revela funcionamiento de los medios

"Es muy revelador para entender cómo funciona el sistema dominante de medios de comunicación saber que esa apreciación de que el sonido atribuido a los alegados 'ataques sónicos' corresponde a una especie caribeña de grillos fue expuesta hace más de un año por científicos cubanos", dijo Sánchez, periodista y director del programa de televisión "La pupila asombrada".

El fin de semana pasado se dio a conocer el resultado de un informe firmado por los científicos Alexander L. Stubbs, del Departamento de Biología Integrativa de la Universidad de California, en Berkeley, EEUU; y Fernando Montealegre, de la Facultad de Ciencias de la Vida en la Universidad Lincoln, del Reino Unido, sobre los supuestos "ataques acústicos".

El estudio, publicado en el portal digital BioRxiv.org, concluye que la grabación de sonido de los supuestos "ataques", divulgada por la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), "coincide espectralmente con la llamada de un grillo caribeño, o grillo de cola corta de las Indias (Anurogryllus celerinictus).

Desde fines del año pasado, la Casa Blanca lanzó acusaciones contra Cuba por los supuestos ataques, ocurridos entre noviembre de 2016 y febrero de 2017 y que habrían provocado daños en la salud de una veintena de sus diplomáticos acreditados en La Habana, pero no presentó evidencias.

Por esa razón, Washington redujo drásticamente su personal diplomático en la capital cubana y expulsó además a 17 funcionarios cubanos de EEUU en octubre de 2017.

"Solo ahora que lo plantean científicos del Primer Mundo es que se abre paso en los grandes medios de comunicación occidentales como The New York Times y The Guardian", señaló Sánchez.

Para el analista cubano, quien también dirige el blog digital "La Pupila Insomne", resulta interesante ver cómo aún esos mismos espacios de comunicación no recogen el análisis realizado por el periodista independiente Glenn Greenwald sobre el papel de las cadenas NBC y MSNBC como instrumentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU.

"Me pregunto –cuestionó el también experto en relaciones Cuba-EEUU- si lo harán, o si realizarán alguna investigación por su cuenta".

Sánchez destacó que Greenwald fue quien publicó las revelaciones de Edward Snowden, exconsultor tecnológico estadounidense y antiguo empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), sobre los programas de vigilancia global y masiva de EEUU.

"Cualquiera que conozca la historia de EEUU en el último siglo y medio, plagada de pretextos falsos para justificar su política exterior con el apoyo de los medios de comunicación hegemónicos, debería recibir críticamente este asunto de los supuestos ataques a los diplomáticos estadounidenses en La Habana", enfatizó.

Sánchez sostuvo que se trató de una campaña contra Cuba que sirvió para cumplir las promesas que hiciera el hoy presidente Donald Trump a la comunidad de exiliados cubanos en Miami durante su campaña presidencial, de dar marcha atrás a los avances registrados en las relaciones con la isla, iniciadas en 2014 durante el Gobierno del expresidente Barack Obama (2009-2017).

La Habana negó que se hayan producido ataques contra funcionarios de EEUU, reafirmó su apego a la Convención de Viena para la protección de diplomáticos extranjeros y solicitó a Washington investigar los hechos y presentar evidencias de las personas supuestamente afectadas, algo que hasta el momento no ha ocurrido.