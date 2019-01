Caraqueños con opiniones mezcladas sobre la nueva juramentación de Maduro

"Nosotros hicimos una elección y el pueblo decidió que él repitiera, le volvimos a dar la confianza para este nuevo período que se avecina y obviamente nosotros no podemos ceder a la presión internacional motivado a que nosotros somos libres, autónomos, democráticos, ellos no tienen inherencia sobre nuestro país", dijo a Sputnik Karen Chirino, profesora de la Universidad Marítima del Caribe.

De acuerdo con la Constitución de Venezuela, los presidentes electos deben juramentar ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

Sin embargo, en esta ocasión se hará ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con base al artículo 231 de la carta magna, en la cual se recomienda seguir este procedimiento "si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional".

Sobre el actual parlamento, de mayoría opositora, pesa una sentencia de desacato del TSJ, que lo acusa de desconocer las decisiones del resto de los poderes desde mediados de 2016, por lo que todas sus acciones son consideradas como "nulas" e "írritas".

No obstante, la enfermera jubilada María Reyes considera que el acto de juramentación debe celebrarse de todas maneras en el órgano legislativo.

"No soy abogada, pero desde que tengo uso de razón los presidentes se han juramentado ante la Asamblea; ahora quieren cambiarlo todo, para hacer lo que desean", dijo a Sputnik.

Por su parte, otro caraqueño, Felipe Díaz, dijo a Sputnik que sí está de acuerdo en que Maduro asuma nuevo mandato ante el TSJ, debido a la "irresponsabilidad" de la oposición.

"La oposición es la única responsable de que esa juramentación no se haga ante la Asamblea, porque ellos se han empeñado en derrocar al presidente, se han empeñado en no cumplir las leyes y desconocer el resto de los mandatos", sostuvo.

Críticas y apoyos

Mientras, María Antón, quien se identificó como ama de casa, está en contra de un nuevo periodo de Gobierno de Maduro porque lo responsabiliza del deterioro de la economía.

"No ha implementado buenas políticas de economía y el país cada vez está más deteriorado, no hay insumos en los hospitales, no hay medicinas para las personas con enfermedades crónicas, no tenemos comodidad de los servicios básicos, los maestros y profesores están abandonando sus trabajos para irse del país a buscar futuro", expresó.

Por su parte, René Domínguez, empleado público, sostuvo que los países que tratan de desconocer al Gobierno de Maduro son los mismos que atentan contra la economía venezolana.

"Los países que no lo están apoyando son los mismos que están involucrados con la guerra económica contra la nación y ellos están en contra de todo lo que se está haciendo aquí, todo el esfuerzo que está haciendo el presidente (…) allí están los países del Grupo de Lima", opinó.

Ese foro de 14 países del hemisferio presiona al Gobierno de Maduro denunciando un "quiebre del orden democrático" en la nación caribeña.

La semana pasada, 13 de los 14 miembros del Grupo aprobaron una declaración señalando que desconocen el nuevo mandato de Maduro para el período 2019-2025, que comenzará el 10 de enero, por considerar que son producto de unas elecciones "ilegítimas".

Las autoridades venezolanas aseguran que los comicios de mayo de 2018, en los que fue reelecto Maduro, se realizaron cumpliendo todas las normativas vigentes.

México fue el único miembro del Grupo de Lima que no firmó la declaración.

Otra de las ciudadanas consultadas por Sputnik, Elizabeth Rincón, de profesión administradora, rechazó la juramentación de Maduro, por considerar que los comicios del pasado 20 de mayo estuvieron "viciados".

"No estoy de acuerdo con su juramentación porque fue una elección viciada, no participaron todos los partidos porque fueron inhabilitados, por lo que evidentemente no hubo contrincante y eso le dio mucha ventaja; además lo debe juramentar la Asamblea Nacional, eso de que está en desacato es parte de un engaño que mantiene el TSJ para desconocer al poder legislativo porque es de mayoría opositora", opinó.

Posterior a la juramentación ante el TSJ, el jefe Estado, acudirá a un acto con los representantes de diferentes gobiernos presentes en Caracas al Fuerte Tiuna (complejo militar), donde se realizaran los honores para su nuevo mandato a las 12:00 hora local (16:00 GMT), en compañía también de sus seguidores.

Los mandatarios Evo Morales, de Bolivia; Daniel Ortega, de Nicaragua; Miguel Díaz-Canel, de Cuba; y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador, encabezarán la lista de dignatarios que acompañarán a Maduro junto a otra veintena de representantes internacionales.