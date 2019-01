Evo Morales: Venezuela no está sola ante ataques de EEUU

CARACAS (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que Venezuela no está sola y que derrotó a EEUU en su intento de agredir al país caribeño.

"Venezuela no está sola, recordemos la lucha del pueblo cubano de Fidel, casi 50 años solo, nuestro respeto al pueblo cubano, no solo es Venezuela, hay varios presidentes y movimientos sociales que no nos permite sentirnos solos, derrotando cualquier agresión de carácter político, militar, económico y Venezuela derrota al imperio norteamericano", expresó Morales.

© REUTERS / Adriana Loureiro Rusia advierte a EEUU contra una intervención militar en Venezuela

Las declaraciones las ofreció el mandatario boliviano en Caracas, tras recibir el Doctorado Honoris Causa que le confirió la Universidad Bolivariana de Venezuela.

Morales arribó a Venezuela el miércoles para asistir el 10 de enero a la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Temas relacionados: "EEUU moviliza tropas en Panamá y Colombia previo a la asunción de Maduro"