Ministro: Bolsonaro nunca dijo nada sobre base de EEUU en Brasil

"Él me dijo que nunca habló de eso; fue un comentario cuando hablaron de una base rusa (en Venezuela), no sé qué… entonces salió ese asunto: de repente una base americana; pero no hay nada, él (Bolsonaro) me comentó que no dijo nada de eso", afirmó el ministro, según recoge el diario O Globo.

© REUTERS / Adriano Machado Bolsonaro rechaza el despliegue de base militar estadounidense en Brasil

La semana pasada, en una entrevista con el canal de televisión SBT, Bolsonaro aseguró que no había que descartar la instalación de una base militar de EEUU en Brasil, aunque no dio más detalles.

También dijo que los recientes ejercicios militares de Rusia en Venezuela preocupan a Brasil y que su Gobierno tiene una aproximación con EEUU a nivel económico, pero que también puede darse a nivel bélico.

La hipótesis de una base de EEUU en Brasil también fue descartada por el ministro de Defensa, Fernando Azevedo e Silva.

En una entrevista publicada este martes por el diario Valor Económico, afirmó que no hay ninguna decisión tomada en ese sentido y que no habló del tema con el presidente.