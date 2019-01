Frente Amplio de Chile solicita a Piñera la renuncia del ministro del Interior

"En virtud de estos graves errores que importan un actuar negligente del Gobierno y que profundizan la responsabilidad política del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick Piñera, es que exigimos (al presidente Sebastián Piñera) que le solicite su renuncia a la brevedad", emplazó el Frente Amplio a Piñera en una carta.

© REUTERS / Ivan Alvarado Asesinato de mapuche se convierte en la peor crisis para Piñera

El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de efectivos de la policía el pasado 14 de noviembre en La Araucanía (sur) ha generado una crisis política e institucional que ha escalado desde Carabineros (policía militarizada) hasta la clase política, y actualmente está golpeando al ministro Chadwick.

Un grupo de parlamentarios y líderes del Frente Amplio acudieron hasta la sede de Gobierno, el Palacio de La Moneda, para entregar formalmente una carta a presidente Piñera en que exigen la remoción del ministro.

Hasta el momento, la crisis por el caso Catrillanca había afectado en particular a la institución de Carabineros, cuyas autoridades habían sido acusadas de participar de un montaje para ocultar información sobre el asesinato; a causa de esto, más de 20 policías han sido desvinculados de la institución y seis de ellos están siendo investigados por la justicia bajo los cargos de obstrucción a la justicia y homicidio.

Más: Un medio chileno revela videos del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca en Chile

Sin embargo, las exigencia por responsabilidades alcanzaron a la alta esfera del Gobierno de Chile, y el Frente Amplio, junto a los principales partidos de la oposición como el Partido Comunista (izquierda), el Partido por la Democracia (centro izquierda), el Partido Socialista (centro izquierda), el Partido Radical (centro izquierda), y algunos miembros del Partido Demócrata Cristiano (centro izquierda), han sindicado al ministro Chadwick como el principal responsable político, y han manifestado su voluntad por que sea removido del cargo.

© AP Photo / Esteban Felix Ministro del Interior chileno declara como testigo ante Fiscalía por muerte de mapuche

La situación se agravó para Chadwick el 7 de enero cuando la prensa local filtró la declaración judicial del general de Carabineros, Mauro Victoriano, quien también está siendo investigado como uno de los involucrados en el montaje.

Victoriano confesó a la justicia que llamó a Chadwick el mismo día que sucedió el asesinato y le aseguró que no había existido un enfrentamiento armado, y que Catrillanca no portaba armas al momento de recibir el disparo, información que el ministro no dio a conocer públicamente.

Chadwick fue consultado por estas declaraciones, y confirmó a los medios locales que efectivamente había recibido el llamado de Victoriano, pero que no pudo escuchar lo que tenía que decirle porque "había interferencia en la señal de la comunicación", declaraciones que generaron aun más rechazo de la oposición.

Catrillanca era un joven mapuche de 24 años, activista, dirigente estudiantil, y perteneciente a una familia de reconocidos líderes indígenas como su abuelo, el lonko (jefe mapuche) Juan Catrillanca.

Además: Un 52% de los chilenos desaprueba labor de la policía tras asesinato de comunero mapuche

El 14 de noviembre un grupo de efectivos de Carabineros le disparó en la nuca en el marco de un operativo por el robo de unos automóviles con el cual Catrillanca no tenía ninguna relación.