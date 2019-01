El Parlamento venezolano renueva la confrontación con Maduro

"Nos mantenemos en pie como poder legítimo y eso es una victoria para Venezuela. Es un 2019 que comienza cargado de retos. En el último año, Maduro y su Gobierno desmantelaron el Estado de derecho", expresó el diputado Juan Guaidó, de Voluntad Popular que fue elegido presidente de la Asamblea Nacional.

© AP Photo / Ariana Cubillos Senador ruso: EEUU prepara una nueva revolución de colores en Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó el 4 de enero a los integrantes del Grupo de Lima de impulsar un golpe de Estado contra el Gobierno de su país, sin precedentes en la historia de la región.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela respondió así a la declaración en la que 13 países de los 14 miembros del denominado Grupo de Lima indican que no reconocen la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro, que comenzará el 10 de enero, e instan al mandatario a no asumir el cargo y transferir las potestades del Poder Ejecutivo hasta tanto no se realicen nuevas elecciones.

Arreaza destacó en su discurso que tal manifestación no impedirá que el presidente Maduro asuma su nuevo mandato de acuerdo a lo previsto.