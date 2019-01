Senador ruso: EEUU prepara una nueva revolución de colores en Venezuela

La actitud del Grupo de Lima, que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, está impuesta por EEUU que seguirá presionando al líder del país caribeño, aseguró Ígor Morózov, senador ruso.

"Todo esto está provocado por Estados Unidos que continuará presionando a Maduro y los procesos políticos en el país", señaló en declaraciones a Sputnik.

© AP Photo / Martín Mejía Analista: corredor humanitario en Venezuela cambiaría actitud de Grupo de Lima

Su objetivo es otra revolución de colores, dijo Morózov y enfatizó que los estadounidenses ya habían ensayado este tipo de revoluciones en Oriente Medio y Ucrania.

El senador opinó que la revolución de colores en Venezuela podría comenzar, como en otros países, desde internet "con llamadas en las redes sociales a salir a la calle" para provocar una protesta social.

Morózov destacó que Rusia, como aliado de Venezuela, debería ayudar a evitar este desarrollo de la situación.

"Todos los aspectos tecnológicos de la preparación de una nueva revolución de colores por Washington en Venezuela deben ser descubiertos y documentados. Hay que discutir obligatoriamente en el Consejo de Seguridad de la ONU los pasos ilegales que EEUU está preparando en este país", subrayó.

El Grupo de Lima había anunciado el 4 de enero que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Nicolás Maduro en Venezuela, que comenzará el día 10 de este mes, e instó al mandatario a no asumir el cargo y transferir las potestades del Poder Ejecutivo hasta tanto no se realicen nuevas elecciones.

