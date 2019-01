Canciller Moncada señala a Almagro de usar la OEA para apoyar a "golpistas"

"Hay que estar claros (…) la Carta Fundacional de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, no facultan realmente a Almagro a apoyar a los golpistas, que es lo que está haciendo desde su posición", expresó el canciller en declaraciones exclusivas ofrecidas a Sputnik.

Canciller nicaragüense: la actividad de la OEA en el país ha sido claramente injerencista

El ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense también señaló a Almagro de constituirse como un "agente directo del imperio de Estados Unidos".

"En esta dirección, él (Almagro) está siguiendo los lineamientos que el departamento de Estado y el embajador de Estados Unidos en la OEA (Carlos Trujillo), le han señalado", sostuvo.

Estados Unidos, afirmó Moncada, ha financiado y apoyado a grupos contrario al Gobierno de Nicaragua e intenta "continuar con un proceso golpista", ante el intento fallido que, aseguró fue neutralizado.

"Almagro lo que está haciendo precisamente es una labor como agente del imperialismo, de continuar con (…) un golpe de Estado realmente fallido, que ha sido neutralizado y ahora intentan continuar con esa intención de golpe de Estado por la vía de organismos internacionales como la OEA", indicó.

El pasado jueves 27, Almagro en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, llamó a debatir la situación de Nicaragua y a empezar el camino para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

"Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana", dijo Almagro durante el Consejo Permanente.

Para activar los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática, se debe establecer en una sesión del Consejo Permanente, con al menos 18 votos a favor, que en Nicaragua existe una alteración del orden constitucional.

Posteriormente, correspondería iniciar un proceso gradual de consultas y acciones diplomáticas y si dichas gestiones fracasan, el proceso puede concluir con la suspensión del país, para lo cual se necesita el voto de dos tercios de los países de la OEA, es decir 24.

El canciller Moncada recordó que el objetivo de esta Carta, aprobada en 2001, fue frenar golpes de estados militares y prevenir las dictaduras de las décadas anteriores.

Sin embargo, consideró que en el caso de Nicaragua se desvirtúa su función, pues a su juicio, Almagro intenta debilitar al presidente Daniel Ortega, para en su lugar respaldar a quienes buscan dar el golpe de Estado.

"Esa carta no autoriza a un secretario general a remplazar ni a sustituir el ejercicio de la soberanía de los estados y gobiernos de América Latina y el Caribe, por el contrario, esa carta lo que hace es consignar el principio de no injerencia, de no agresión en los asuntos internos de los Estados, de respeto a la soberanía, a la autodeterminación", añadió.

Moncada hizo énfasis en que para actuar en el seno de la OEA y activar la Carta Democrática debe solicitarlo el Estado afectado.

"En el caso nuestro, Nicaragua no ha pedido ni ha admitido ni ha dado su consentimiento, para que la OEA, el Consejo Permanente, esté discutiendo sus asuntos internos, por el contrario, lo que hemos dicho es que Nicaragua va a resolver entre los nicaragüenses sus situaciones internas y no es necesario que la OEA esté interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua", sostuvo.

Almagro hizo el llamado a activar la Carta Democrática Interamericana luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó un informe en el que señaló al Gobierno de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad para disolver las protestas registradas entre abril y julio de este año.

Este informe fue considerado por el canciller de Nicaragua como subjetivo, sesgado y carente de objetividad, pues, sostuvo que se basó en mentiras y alteraciones de la información oficial, con el objetivo de deslegitimar al presidente Ortega.

Nicaragua atraviesa desde el 18 de abril una compleja situación política y social tras el estallido de protestas antigubernamentales que han derivado en cientos de muertes.

El Gobierno nicaragüense asegura que la violencia es promovida por sectores adversos que buscan realizar un "golpe blando" contra Ortega, a los que acusa de terroristas.

Amenazas de EEUU

El Gobierno de Nicaragua no detendrá su proyecto por las amenazas que profiera en su contra Estados Unidos, dijo a Sputnik Denis Moncada, al ser consultado sobre la gira del secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

"¿Nos amenazan?, ni modo, seguiremos de frente con nuestra posición, con nuestra defensa a los intereses nacionales, fortaleciendo el espíritu de la democracia de solidaridad, de hermandad entre los países hermanos, progresistas, procurando continuar con fortalecer la solidaridad y la unidad e integración de América Latina", indicó.

Además, denunció que el Gobierno de Estados Unidos sigue intentando aplicar en América Latina la Doctrina Monroe (que se define con la frase América para los americanos).

"Continúan aplicando la Doctrina Monroe, se creen los predestinados para controlar a los países de América Latina que siguen considerando como su patio trasero, lo cual nosotros no aceptamos y rechazamos, definitivamente", expresó el canciller en declaraciones a Sputnik.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua calificó estas declaraciones como una injerencia abierta e irrespetuosa contra los países de América Latina e instó a Pompeo a reflexionar.

"El Departamento de Estado debe sentarse a reflexionar con más paciencia y estar claro que al sur de su país hay naciones, Estados libres, soberanos, independientes orgullosos de su propia dignidad de su identidad nacional y que además también hacen su política interna", expuso.

Pompeo amenazó este miércoles con "actuar" contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, tras un encuentro bilateral que sostuvo con el nuevo canciller de Brasil, Ernesto Araújo.

Durante su gira por América Latina, Pompeo se reunió también con los representantes del Gobierno de Perú y Colombia.

En cuanto a las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos ha aprobado contra altos funcionarios de Nicaragua, incluyendo a su propia figura, el canciller destacó que su país rechaza este tipo de medidas unilaterales que, sostuvo, solo buscan de forma "ilegal" y "antidemocrática" debilitar a los gobiernos progresistas.

Tendencia "fascista" en América Latina y el Caribe

"A nosotros nos preocupa la tendencia fascista en América Latina y el Caribe, inclusive que a veces se proyecta desde Europa, porque somos unos gobiernos y países amantes de la democracia, de las buenas relaciones entre los países, de que nos rijamos por el derecho internacional y ello implica el respeto a la dignidad soberana de los pueblos", señaló Moncada.

El canciller, aunque no ahondó en las expectativas que tiene su Gobierno de relacionarse con el nuevo jefe de Estado de Brasil, quien no invitó a su investidura al presidente Daniel Ortega ni al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, señaló que solo espera que la diplomacia se desarrolle en el marco del derecho internacional.

"Mientras las relaciones internacionales de un país u otro sean de respeto en el marco del derecho internacional, y no agredan a otro país, no interfieran en sus asuntos internos, hay que manejar las relaciones internacionales de la mejor manera posible", expuso.

Con respecto a la llegada al poder del presidente mexicano, Manuel López Obrador, el pasado 1 de diciembre, Moncada celebró la intención de este mandatario de diseñar políticas en beneficio de la población.

"Todo el respeto al Gobierno de México, y deseamos que sea exitoso tanto en la política interna, como en el ámbito de la política internacional y latinoamericana, y continuar fortalecimiento las relaciones", indicó.

Por su parte, López Obrador ha expresado que no se va a inmiscuir en situaciones de otros Estados, alegando que la defensa de la soberanía es lo primordial.