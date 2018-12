Diputados de centroderecha en Parlasur: Bolsonaro puede ser bueno para el Mercosur

"No creo que esa perspectiva nacionalista y de alineamiento con los EEUU que platea Bolsonaro necesariamente implique la destrucción del Mercosur; me parece que en todo caso lo que va a haber es una rediscusión del Mercosur; por tanto, la posición de la izquierda es alarmista", dijo a esta agencia la diputada Lilia Puig, de la Unión Cívica Radical de Argentina, que integra la coalición gobernante Cambiemos.

© REUTERS / Adriano Machado Mercosur afronta incertidumbre ante asunción de Bolsonaro

En la misma sintonía, el diputado uruguayo Pablo Iturralde, del conservador Partido Nacional, dijo a Sputnik que hay que esperar un tiempo para ver el accionar de Bolsonaro, y sostuvo que si el nuevo mandatario brasileño plantea una revisión del bloque, esta podría ser "positiva".

El futuro del Mercosur, fundado en 1991, parece en jaque desde que Bolsonaro, exmilitar de ultraderecha que asumirá este martes la presidencia de país más grande del bloque sudamericano, se quejó de la falta de flexibilidad y reclamó poder negociar por su cuenta acuerdos con países como Reino Unido.

Además, su futura ministra de Agricultura, Tereza Cristina Da Costa Dias, advirtió que Brasil podría abandonar el grupo si no este no este era sometido a una profunda revisión.

"Exageración de la izquierda"

Tanto Puig como Iturralde señalaron que la izquierda exagera cuando alerta que Bolsonaro pondría en riesgo el futuro del Mercosur.

© REUTERS / Adriano Machado Brasilia se prepara para la toma de posesión de Bolsonaro

"La forma en que la izquierda ha reaccionado es como siempre lo hace: exagerando. Hicieron una bulla tremenda cuando ganó Mauricio Macri en Argentina y la verdad es que desde que él está en el Gobierno han mejorado mucho las relaciones entre Argentina y Uruguay; sin embargo, ellos estaban enamorados de (la expresidenta) Cristina Fernández (2007-2015) y sus mentiras, lo mismo pasó con Paraguay", dijo Iturralde.

Asimismo, ambos diputados consideraron que "Brasil es más que Bolsonaro", debido a que las estrategias de los países no son resultado de un partido o de un individuo por lo que es necesario ver las acciones que realice el nuevo Gobierno antes de emitir opinión.

"Brasil siempre ha tenido una política más o menos igual en materia económica, más allá de los cambios en el Gobierno; hay que esperar a ver, lo que importa no son las declaraciones sino las acciones que tome cancillería; la primera medida es ser cautelosos", consideró Iturralde.

Flexibilización

Mientras, Sputnik también consultó al analista uruguayo Diego Escuder, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de la República, quien afirmó que era difícil prever lo que podría suceder en el Mercosur con la asunción de Bolsonaro, aunque consideró positivas sus señales de procurar una flexibilización.

"¿Qué es lo que puede llegar a pasar con la asunción de Bolsonaro? Es muy difícil de interpretar. Lo positivo de esto es que algunas señales hablan de una flexibilización del Mercosur, lo que significa que el bloque no quede preso de un arancel externo que le impida salir al mundo o que sus miembros no puedan hacer acuerdos bilaterales con otros estados", sostuvo.

© AFP 2018 / Sergio Lima Qué pueden esperar Brasil y América Latina del presidente Bolsonaro

Según el experto, Brasil podría proponer una revisión del bloque, lo que para él no sería algo negativo, ya que el Mercosur se enfrenta hoy a un contexto muy diferente al que lo vio nacer en 1991.

"Los objetivos que se plantearon en aquel entonces no se han logrado en estos casi 30 años, por lo que habría que ver si tienen que ser los mismos. ¿Esto es estar en contra de la región? Para nada, nuestros vecinos son importantes, pero no necesariamente las metas del Mercosur tienen por qué seguir siendo las mismas", sostuvo.

Escuder añadió que, tal vez, "la posición de Bolsonaro no es contraria a la integración, sino que plantea una inserción realista".

El experto opinó que el bloque "está en crisis desde hace mucho tiempo", debido a que nunca ha logrado canalizar los objetivos que fueron plasmados originalmente en su tratado constitutivo.

Más del asunto: Gobierno de Bolsonaro: "Contra el PT, a favor de Trump y a favor de Israel"

"Hay que hacer un balance: el Mercosur no ha sido aquello que nos llenó de esperanza, no hemos abierto los mercados sino que ha sido una carga que hemos tenido que sobrellevar; no es cuestión de que nos vayamos del Mercosur, es que busquemos la forma de que el bloque sirva, que no sea una mera declaración", reflexionó.

El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida y Bolivia en proceso de adhesión plena.