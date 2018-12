El año cierra con protestas en Caracas por fallas en suministro de alimentos y servicios

"Es fin de año, y no es posible que no podamos ni calentar un arroz para comerlo como cena de navidad porque no hay gas, esto es inhumano", dijo a esta agencia la venezolana Rosalba Fuentes.

Fuentes afirmó a Sputnik que desde las 9:30 hora local (13:00 GMT) los vecinos se encontraban en la avenida Andrés Bello, en la vía hacia el sector Pinto Salinas, en el oeste de Caracas, cortando la calle con sus cilindros de gas vacíos a la espera que un camión surta la localidad.

Mientras, habitantes de zonas residenciales de la capital (Terrazas del Ávila, La Candelaria y la Avenida Baralt) denunciaron fallas en el suministro eléctrico en la mañana de este lunes, así como en el servicio de agua.

También se registraron protestas en el este y oeste de Caracas.

Tamara Lobo, otra venezolana consultada por esta agencia, afirmó que protesta "por falta de agua, por falta de luz, porque no puedo comprar comida, porque el alcalde (Darwin González — opositor) tampoco sirve, no recogen la basura, vamos a recibir el 2019 con la casa llena de moscas y gusanos".

Lobo participó en una corte de la autopista Prados del Este, a la altura del sector Los Campitos, en el este de la ciudad.

Por su parte, el habitante de esa zona Julio Morales protestó porque los alimentos CLAP no habían llegado a su comunidad.

"Nos prometieron que para fin de mes llegaría una caja resuelta y no recibimos nada, calcula que el salario mínimo es 4.500 bolívares (seis dólares) y en la calle un kilo de pernil (de cerdo) vale, mínimo, 5.000 (6,6 dólares), es imposible comprarlo, mientras el CLAP lo vende a 100 bolívares el kilo", dijo Morales.

El presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 30 de noviembre un aumento de salario que en un mes, ante la devaluación del bolívar, pasó de 6,6 a 6 dólares, de acuerdo a la tasa paralela de esta divisa, por la que se rigen la mayoría de los comerciantes para la fijación de precios.

En Venezuela, además de las hallacas (bollo relleno de carne), es habitual comer en la cena navideña pernil de cerdo.

Sin embargo, su alto costo ha obligado a muchos venezolanos a prescindir de ese corte de carne.

El pasado 20 de octubre, Maduro se comprometió a llevar, a través de la caja de alimentos CLAP (que distribuye alimentos de la canasta básica a bajo costo), perniles a la población.

"Este año no vamos a fallar con el pernil, viene el pernil completo grande y gordote, para todos los CLAP del país, pernil bolivariano", añadió el jefe de Estado.

No obstante, de acuerdo a lo denunciado por habitantes del este de Caracas, en la urbanización El Marqués, este producto no llegó a algunos hogares.

Coromoto Hernández dijo a esta agencia que "en algunos casos lo que hicieron fue dividirlo, por ejemplo, un pernil de seis kilos para dos familias, pero hubo sectores que no recibieron".

Por su parte, Barba Montoya, habitante de Casalta III, sector popular del oeste de Caracas, protestó el viernes por la noche y el sábado, tras pasar más de 12 horas haciendo fila para adquirir gas.

"Estuve parte de la madrugada y del día haciendo una cola para comprar gas y cuando llegué el camión dijo que ya se le había acabado, ahora me quedo sin gas ¿con qué cocino?, tengo que pagar una bombona (cilindro de gas de 18 kilos) hasta en 5.000 bolívares, y me dura 15 días cocinando poco", afirmó.

Montoya dijo a esta agencia que se ve obligada a trabajar más de 12 horas diarias los siete días de la semana para poder cubrir los gastos de su hogar.

Agregó que, aunque se dé el doble del salario mínimo, es decir 9.000 bolívares (12 dólares), "el dinero no alcanza ni para comer".

Venezuela atraviesa una de las mayores crisis económicas de su historia contemporánea, en medio de la caída de la producción de crudo, lo cual representa su principal ingreso, escándalos de corrupción en ese sector, y sanciones económicas que le impiden el financiamiento de su deuda.

El Gobierno de Venezuela aplica desde el pasado 20 de agosto pasado un programa de recuperación de la economía.

Esa iniciativa incluye, entre otras cosas, la eliminación de cinco ceros al bolívar, y la creación de una moneda digital (el petro) que busca burlar las sanciones de EEUU.