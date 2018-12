Brasil y ACNUR renuevan un acuerdo para garantizar derechos de los inmigrantes venezolanos

El acuerdo, que se había firmado por primera vez en agosto, asegura que a través del Ministerio de Desarrollo Social, las alcaldías del país que acojan a grupos de venezolanos reciban 400 reales (103 dólares) por mes por cada persona asistida, informó la estatal Agencia Brasil.

Cada día, 5.000 venezolanos dejan su país en busca de mejores condiciones de vida, según dijo en la ceremonia de firma del convenio el representante de ACNUR en Brasil, Federico Martínez.

"En la Organización de las Naciones Unidas estimamos que más de tres millones ya salieron de Venezuela y que casi 200.000 ingresaron a Brasil desde 2017, mientras aproximadamente 98.000 de ellos permanecen en este país, la gran mayoría como solicitantes de refugio", dijo Martínez.

El ministro de Desarrollo Social, Alberto Beltrame, sostuvo que el Gobierno de Jair Bolsonaro, que será investido el próximo martes, debe dar continuidad a estas políticas y mantener abierta la frontera norte con Venezuela, tal como hizo el mandatario saliente, Michel Temer.

"El ministerio y el Gobierno brasileños llevaron un poco de esperanza a los hermanos venezolanos, y esa es la tarea de todo Gobierno. Debo decir que (esto fue posible) en gran medida por la postura valiente del presidente Michel Temer", expresó Beltrame.

El funcionario añadió que "no fueron pocas las presiones políticas, de toda naturaleza, para que se cerrase la frontera con Venezuela".

Con su política de acogida "Brasil da un ejemplo al mundo de solidaridad, de humanidad, de fraternidad", dijo.

Beltrame elogió asimismo el programa de interiorización, que consiste en trasladar a los venezolanos varados en la zona fronteriza al interior del territorio brasileño, si así lo desean.

El Ministerio de Desarrollo Social asegura que 3.602 venezolanos fueron incorporados al proyecto de interiorización y viven en 31 municipios de 14 estados del país: Amazonas (noroeste), Bahía, Paraíba, Pernambuco y Rio Grande do Norte (nordeste), Distrito Federal (centro-este), Mato Grosso y Rondônia (oeste), Mato Grosso do Sul (sudoeste), Paraná, Rio Grande do Sul y Santa Catarina (sur), y Río de Janeiro y Sao Paulo (sudeste).

El representante de ACNUR sugirió que para 2019 las autoridades revisen el modelo del programa de interiorización, con el fin de equilibrar entre los diferentes estados las tareas vinculadas al apoyo que se ofrece a los venezolanos, de modo de "distribuir esa responsabilidad de manera más solidaria, y en el que otros estados y otras ciudades puedan participar".

La meta de las autoridades salientes, de interiorizar a unas 1.000 personas por mes, es "muy ambiciosa", pero muestra la tarea a la que se enfrenta el país para evitar que el flujo de venezolanos se concentre en el norteño estado de Roraima "que tiene muchos desafíos para mantener su capacidad de acogida", dijo Martínez.

En la ceremonia se presentó el libro "Patria madre gentil", que contiene fotografías del proceso de interiorización tomadas por expertos del ministerio, del ACNUR, de la estatal Empresa Brasileña de Comunicación y de la Presidencia.

