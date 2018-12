Familiares de pareja asesinada por 'Guacho' pedirán indemnización a Ecuador

"Se pedirá una reparación integral a favor de los familiares, en este caso de los hijos, una indemnización económica por la omisión que tuvo el Estado ecuatoriano (…) sabiendo que ellos estaban con vida y pidieron ayuda y ser rescatados, el Gobierno no lo hizo", dijo el abogado Leonardo Tipán.

El rapto de Villacís, de 24 años, y Velasco, de 21, en la frontera con Colombia fue anunciado el 17 de abril pasado y su asesinato se confirmó a inicios de julio por parte de autoridades colombianas tras hallar los cuerpos en Tumaco (suroeste).

Tipán añadió que el Gobierno ecuatoriano dejó a Velasco y Villacís en "completo abandono" porque nunca desmintió los rumores que circulaban respecto a que supuestamente eran agentes de inteligencia de la Policía.

Aseguró que como defensa técnica de las familias de Velasco y Villacís le llama la atención la forma en que "Guacho" fue abatido en días pasados por un operativo del Ejército colombiano.

"Me llama mucho la atención saber que un francotirador directamente atentó contra la vida de él (Guacho). ¿Por qué (el tiro) no fue a otra parte donde le inmovilice? ¿Por qué (…) directamente a la muerte? ¿Por qué no lo dejaron inmovilizado para que pueda declarar todo?", preguntó Tipán.

© AFP 2018 / Juan Restrepo Presidente de Ecuador: "Caída de Guacho es un trabajo coordinado entre naciones hermanas"

El abogado añadió que pedirá a la Fiscalía ecuatoriana que proporcione información que confirme la muerte de "Guacho".

"Hay rumores de que éste no sería el cuerpo de Guacho, entonces vamos a solicitar esos datos para tener nosotros la información. Necesitamos estar informados legalmente y no estar informados por medios de comunicación o redes sociales. La Fiscalía es el ente que debe entregarnos información eficaz, veraz y por escrito", enfatizó Tipán.

La ejecución de la pareja se sumó a la del equipo periodístico de diario El Comercio, también asesinados por el frente disidente de las FARC Oliver Sinisterra, comandado por alias "Guacho".