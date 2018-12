Venezolanos se muestran nostálgicos estas navidades por migración de familiares

"Este año me sentí como si quien estuviese en el extranjero fuese yo, porque, aunque estaba en mi casa, estaba sola; mis amigos y familiares se reunieron, pero en el extranjero, así mismo será mi fin de año", dijo a esta agencia Alicia Gómez, residente de Caracas.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Inmigrantes venezolanos en Bogotá, en busca de orientación para regularizar su situación

Otros venezolanos consultados por Sputnik dicen que se encuentran en una disyuntiva, entre entender que la migración de sus familiares es para tener una mejor calidad de vida, y aceptar que por el momento no podrán compartir con ellos estas fechas especiales.

"Es la primera Navidad y fin de año que pasaré sin mi mamá y mi hermana; se fueron a Colombia buscando una estabilidad económica. Mi hermana es médico y ya aquí no podía ejercer, porque el sueldo que le pagaban no era suficiente; uno tiene muchos sentimientos encontrados, porque, aunque sé que es por su bienestar, también me duele no tenerlos cerca, cuando antes pasábamos estas fechas juntos", señaló Roberto Pérez.

El 8 de noviembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) aseguraron que el número de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo entero alcanzó los tres millones.

"Según los datos de las autoridades nacionales de migración y otras fuentes, los países de América Latina y el Caribe albergan a aproximadamente 2,4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, mientras que otras regiones albergan a los restantes 600.000", destacó el comunicado emitido por los organismos internacionales.

© REUTERS / Luisa Gonzalez Inmigrantes venezolanos en Perú ya superan los 600.000

Las autoridades venezolanas han asegurado que tales cifras han sido manipuladas para argumentar las denuncias internacionales de crisis humanitaria, y promover una invasión a su territorio.

Por su parte, en agosto pasado, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, tildó de falsas las noticias que se han publicado acerca de la migración en su país.

"Se han generado más de 750 noticias falsas (…) sobre el tema de emigración de venezolanos, pero en ninguna de esas falsas noticias se habla de la migración hacia Venezuela, nosotros sí vamos a decir la verdad (…) seis millones y medio de personas de Colombia, Perú y Ecuador viven en Venezuela", expresó el ministro.

Fiestas en soledad

Lilimar Martínez, residente del estado Vargas (norte), calificó de "duro" el haberse quedado sola y que sus hijas hayan migrado a diferentes países en busca de mejoras económicas.

© AP Photo / Martin Mejia La ACNUR y la OIM lanzan un Plan de Emergencia para refugiados y migrantes de Venezuela

"Fue muy duro; dos hijas y las dos están fuera del país, es muy triste, las extrañé mucho y no es igual hablar con ellas por vídeollamada, a que estén ahí conmigo, siempre ellas me ayudaban a preparar la cena de Navidad. Pero a la vez, trato de sentirme bien al saber que una está Chile y la otra en España, pero no les faltó nada para llevar a la mesa, para vestirse, comprar sus regalos, cosa que no iban a poder aquí", dijo la mujer a esta agencia.

Mientras, Milene Hernández, otra ciudadana, responsabilizó al Gobierno de la migración que afecta a la nación caribeña.

"Este Gobierno separó a las familias; mi hermana se fue a Estados Unidos, y hace pocos días nació mi sobrina. Qué triste saber que no podré conocerla en persona, y más en estas fechas que siempre la pasamos juntas, compartíamos en casa de mis padres, ahora todo eso cambió", lamentó.

Uno de los países con mayor número de migrantes venezolanos es Colombia, según la oficina estatal de Migración de esa nación.

Alrededor de 1,3 millones de venezolanos residen actualmente en Colombia, según cifras de ese organismo.

En este sentido, el presidente colombiano, Iván Duque, ha solicitado ayuda internacional para atender a los migrantes que llegan desde Venezuela.

"Esperamos que la comunidad internacional nos siga respaldando, obviamente con recursos orientados a la atención humanitaria de las personas que están en necesidad, pero al mismo tiempo que nos permita coordinar con otros países una reacción mucho más articulada", señaló el mandatario.

Plan gubernamental

© REUTERS / Hannah McKay Agencias de la ONU pedirán 740 millones de dólares para atender migración en Latinoamérica

El Gobierno de Venezuela puso en marcha en el mes de agosto el programa social Plan Vuelta a la Patria, que consiste en la repatriación de los connacionales que migraron pero que decidieron retornar a su país de origen.

Según cifras de la Cancillería, más de 11.000 ciudadanos han regresado a Venezuela en los últimos tres meses, procedentes de Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Colombia, República Dominicana, Brasil y Panamá.

El plan de repatriación tiene como objetivo traer de vuelta a todos aquellos venezolanos que migraron por diversas razones, y el Gobierno asegura que busca apoyar a los ciudadanos que, "tras encontrarse con una realidad adversa en otras naciones, ahora desean retornar a Venezuela".