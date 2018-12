Hija de Raúl Castro lo reconoce como educador y principal inspiración

"Quiero felicitar a un educador que ha sido un ejemplo inspirador en mi vida, que me enseñó que se puede amar a la Revolución sin abandonar a la familia, y que se puede amar a la familia sin abandonar a la Revolución. Gracias por su ejemplo, como padre y como revolucionario", expresó la también directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) durante la sesión parlamentaria donde se discutió y aprobó la nueva Constitución de la isla.

#Cuba entera va en ese abrazo. Bien por Mariela Castro pic.twitter.com/MLgsjfTnuT — Roberto Conde S. (@CondeSilverio) 22 декабря 2018 г.

© AP Photo / Jason DeCrow Raúl Castro, el hermano que heredó un país

El abrazo entre padre e hija, ambos diputados en esta IX Legislatura, ocurrió pocos minutos después que Mariela denunciara las campañas manipuladoras en las redes sociales que buscan sabotear el referéndum donde se llevará a consulta la nueva Constitución de la isla en febrero.

El argumento objeto de manipulación –según Mariela Castro– fue la eliminación del artículo que proponía el matrimonio entre personas del mismo sexo, que fue eliminado a pedido mayoritario de la población, como resultado del debate popular del proyecto de reforma constitucional que se realizó del 13 de agosto al 15 de noviembre en más de 133 mil asambleas populares.

Más información: Mariela Castro denuncia campañas de manipulación contra reforma constitucional en Cuba

La hija del expresidente Castro, una de las mayores impulsoras de políticas de integración y reconocimiento de la diversidad sexual y de género en Cuba, subrayó que la reformulación del artículo 68 en el 82, debe ser interpretado "como un avance en un proceso tan complejo como lo es la reforma de la norma de mayor relevancia en nuestro contexto social y político".

También recordó la memoria de su madre, Vilma Espín Guillois (1930-2007), una de las principales dirigentes de la revolución cubana, exguerrillera y fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, y una de las inspiradoras a la aplicación de políticas inclusivas y de igualdad social en el país.

"Ella fue diputada a esta Asamblea, y junto con mi padre fue una inspiradora y sigue siendo una inspiradora, me introdujo en esta lucha, mi madre y mi padre me enseñaron desde niña que había que luchar en la Revolución por estos temas, que era difícil y complejo, que no se sabía cómo pero había que hacerlo, y la vida me dio esta oportunidad al frente del CENESEX poder desarrollar este trabajo", enfatizó Mariela.

La directora del CENESEX aseguró no estar sola en ese empeño, y que cuenta con el apoyo de las autoridades para seguir adelante.

"No estoy sola en esta tarea, conmigo está todo el pueblo, está el Partido (Comunista), el Gobierno y el Estado cubano avanzando en estos temas que habían quedado pendientes en los procesos de aprendizaje revolucionario", subrayó.