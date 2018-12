El presidente de Perú apoya decisión del Congreso de permitir la creación de nuevas bancadas

"No es que esté o no de acuerdo [con la decisión del presidente del parlamento], tiene que hacerse, es una sentencia del Tribunal Constitucional. Si no me gusta la sentencia ¿no la cumplo? Si una ley no me gusta ¿la ignoro? Estamos en un sistema de derecho", dijo el mandatario en entrevista con el medio local ATV.

Asimismo, Vizcarra puso en entredicho que el actual Legislativo tenga una representación efectiva de la ciudadanía peruana.

"Ahorita, en este momento, la distribución de fuerzas [en el Congreso], ¿es representativa de lo que sucede en el Perú?", preguntó el jefe de Estado.

A su entender, la creación de nuevas bancadas permitirá que la representación ciudadana se efectúe de manera más justa.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional una ley que prohibía a los parlamentarios renunciantes de los partidos por los que resultaron elegidos formar nuevos bloques o sumarse a otros ya existentes.

Temas relacionados: Exministros: reformas políticas aprobadas en Perú benefician a su presidente

El presidente del Congreso decidió el miércoles acatar la sentencia del tribunal y autorizar la formación de nuevos bloques.

El principal afectado sería el partido opositor Fuerza Popular (derecha), que detenta la mayoría en el Congreso pero cuya bancada ha sufrido ya varias deserciones.