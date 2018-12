Canciller cubano debuta en Twitter

"Tremendo 2018 para la política exterior de Cuba. Diez votaciones de ONU en una hora contra el bloqueo aíslan a EEUU. Universal reconocimiento a elección del Presidente Díaz Canel y muy exitosas visitas a Venezuela, CARICOM, Rusia, RPDC (Corea del Norte), China, Viet Nam, Laos, París y Londres", se lee en el primer mensaje escrito por el canciller de la isla.

Tremendo 2018 para la política exterior de #Cuba. Diez votaciones de ONU en una hora contra el bloqueo aislan a #EEUU. Universal reconocimiento a elección del Presidente @DiazCanelB y muy exitosas visitas a Venezuela, CARICOM, Rusia, RPDC, China, Viet Nam, Laos, París y Londres pic.twitter.com/jhA720Ip0b — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 19, 2018

​La llegada de Rodríguez Parrilla a las redes sociales fue saludada por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, quien dijo que, con la presencia del titular de Exteriores "ya están presentes todos los ministros cubanos en las redes sociales. Bienvenido hermano canciller".

Díaz-Canel llama a perfeccionar la informatización de la sociedad cubana

El jefe de la diplomacia cubana también se refirió en Twitter a la discusión del proyecto de reforma constitucional que se discute en el seno de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) y que debe ser sometido a referéndum popular en febrero próximo.

"A pregunta sobre matrimonio: estoy seguro la Asamblea de Cuba tomará más sabia y democrática decisión. Seguirá el diálogo. No será materia constitucional sino de una ley. Habrá entonces consulta popular universal y democrática. Constitución merece apoyo de todos", apuntó el canciller en la red social.

Rodríguez Parrilla comentó además en Twitter acerca de la retirada de los médicos cubanos que prestaban servicios en Brasil, dentro del programa Más Médicos, establecido por el Gobierno de la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cuestionado por el presidente electo de esa nación suramericana Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro miente. Todos son médicos reconocidos. Casi todos retornaron. ¿Dónde están los "nuevos médicos" contratados? No discriminen familias brasilero-cubanas! Lula libre! No Bolton-aros goebbelianos. No neoliberalismo/neofacismo", denunció el ministro cubano.

Cuba lleva adelante un proceso de informatización de la sociedad y a principios de diciembre habilitó el servicio de Internet en los teléfonos móviles.