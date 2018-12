Gobierno de Chile pide flexibilidad en el diálogo para terminar paro portuario

"Hacemos un llamado urgente a tener mayor dialogo y flexibilidad en las conversaciones y los acuerdos, tanto por parte de la empresa TPS como por parte de los trabajadores portuarios", dijo el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, en conferencia de prensa.

A su vez, el Martínez informó que Carabineros detuvo a 16 personas la noche del lunes que "se estaban manifestando de manera violenta", y explicó que se les incautó material incendiario como neumáticos, combustible, madera, entre otras cosas.

"No queremos, no merecemos y no nos parece correcto ni bueno para la ciudad, para la región y para el país este nivel de violencia por un desacuerdo que debería alcanzar un acercamiento en el muy breve plazo", dijo.

Por último, afirmó que desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y la ministra de Transportes, Gloria Hutt, están trabajando en conjunto para destrabar el conflicto.

32 días

El 18 de diciembre se cumplen 32 días de paralización en el puerto de Valparaíso, con pérdidas que la empresa Terminar Pacífico Sur ha estimado en cerca de dos millones de dólares.

Los trabajadores portuarios que se están manifestando son los llamados "eventuales", quienes no están contratados indefinidamente por la empresa, sino que son requeridos para laborar en los momentos de alta demanda; ellos están exigiendo mejoras en sus condiciones laborales, pero TPS ha desestimado sus peticiones.

Trabajadores portuarios en otras ciudades de Chile han realizado jornadas de manifestaciones pacíficas en apoyo a sus compañeros de Valparaíso, como Iquique (norte), San Antonio (centro), Antofagasta (norte), Punta Arenas (sur), entre otras.