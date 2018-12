López Obrador devuelve 30% de su sueldo y defiende el presupuesto austero para 2019

Durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional (sede de Gobierno), el mandatario mostró una tabla según la cual el sueldo previsto de 3.807 dólares se redujo a 2.692 dólares (53.846 pesos) quincenales con el objeto de invitar a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo a hacer la devolución del excedente de sus pagos quincenales.

Una polémica ley de salarios recién aprobada por la mayoría de la coalición gobernante establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, que recibirá al mes un sueldo neto de casi 5.400 dólares.

López Obrador presentó esas cifras para defender los recortes en el proyecto de presupuesto federal para 2019, que contiene reducciones de fondos públicos destinados a rubros como las universidades públicas, para favorecer el gasto social en salud y educación en las zonas más empobrecidas, sobre todo en el sur del país.

"Cumplimos el compromiso de no financiarnos con deuda, de no crear ni aumentar impuestos, no aumentar precios de combustibles; el presupuesto lo financiamos con ahorros y eliminación de gasto superfluo y derroche", expresó el presidente.

López Obrador criticó a los gobiernos anteriores, de los que dijo fueron "facilitadores para el saqueo, que le pagaba muy bien a los altos funcionarios públicos, los trataba con privilegio; una burocracia dorada, para que no cumpliera con responsabilidad de servir a la gente".

El mandatario celebró además que, en el Poder Legislativo, los diputados de su bancada hagan lo mismo en las cámaras de diputados y senadores, y compartió sus esperanzas de que los organismos autónomos del Estado actúen de la misma manera.

"No puede ser que tengamos un organismo para organizar las elecciones más caras del mundo [el Instituto Nacional Electoral]; el dinero no es del gobierno ni de los funcionarios, el presupuesto es dinero del pueblo, de los ciudadanos", insistió.

El proyecto de presupuesto para 2019 enviado el fin de semana al Congreso, por unos 285.000 millones de dólares, prevé un crecimiento económico de 1,5 a 2,5% anual, un tipo de cambio promedio de 20 pesos por dólar, un precio del petróleo de 55 dólares por barril, y una inflación de 3,5% anual.

Protesta universitaria por recortes

El mandatario respondió a una pregunta sobre la protestas de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que convocaron a una manifestación para este 20 de diciembre en protesta por la reducción de 6% de su presupuesto y de 5 a 8% en otros centros de estudios superiores y de investigación.

"La facultad de aprobar en forma definitiva el presupuesto es exclusiva de la Cámara de Diputados; las manifestaciones son todo su derecho, siempre vamos defender el derecho a la protesta y a disentir con toda libertad, que nosotros siempre ejercimos; la libertad no se implora", replicó el mandatario.

López Obrador defendió el proyecto que envió a los legisladores el fin de semana pasado, y que debe ser aprobado antes del fin de este año, y aplaudió que algunas carteras como Hacienda y los propios representantes hayan rebajado 20% sus remuneraciones.

"Ante la inconformidad porque hubo reasignación del presupuesto y se aplicó el plan de austeridad en todo el gobierno, con disminución en pago de sueldos de altos funcionarios públicos, se va hablar con los afectados por los recortes para explicarles, informales y escucharlos", añadió.

No obstante, el mandatario argumentó que de cara a posibles manifestaciones convocadas por las universidades públicas, "la educación es de los ramos que más presupuesto público va a manejar, alrededor de 500.000 millones de pesos", es decir unos 25.000 millones de dólares.

Pero ese gasto incrementado se destinará también a nuevos rubros, como becas para 300.000 estudiantes de nivel medio y superior universitario en las provincias más pobres, que suman 30.000 millones de pesos (1.500 millones de dólares).

López Obrador también celebró el acuerdo con los sectores sindicales y empresariales para aumentar el salario mínimo 16,2%.

"Pasaron muchos años sin aumentar el salario mínimo en la proporción anunciada de 16%, no he hecho el análisis de cuánto significa y en qué año hubo un incremento de ese monto, pero llevaba bastante tiempo en el periodo neoliberal", de más de tres décadas, aseguró.

El presidente afirmó que el salario mínimo perdió 60% de su capacidad adquisitiva en ese mismo lapso, según el banco central de México, y "hoy comienza una proceso de recuperación, porque el salario mínimo siempre se aumentará encima de la inflación, nunca debajo de la inflación, aun en las circunstancias más críticas".

Recordó que cuando fue alcalde de la capital de los años 2000 a 2006, el aumento anual fue el equivalente a la inflación más 2%.