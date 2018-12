Diputado opositor venezolano advierte que economía se dolariza por aumento de la inflación

"La economía se está dolarizando y se va a seguir dolarizando si sigue la hiperinflación", expresó Guerra durante una rueda de prensa en Caracas, donde ofreció un balance económico del 2018.

El parlamentario opositor también indicó que este ha sido un año de grandes daños económicos para todos los ciudadanos de la nación suramericana.

"Este 2018 lo hemos catalogado como "el año de la catástrofe", una catástrofe cuya magnitud todavía no podemos proyectar debido el severo daño que se le ha hecho a la economía venezolana y que tiene a los venezolanos padeciendo la peor crisis de su historia", acotó.

De igual manera, Guerra responsabilizó al Gobierno que preside Nicolás Maduro por los controles de precios, restricciones al comercio y control de cambio, lo que a su juicio ha afectado más a la economía nacional.

"No hay salario, no hay pensión, no hay jubilación, no hay ahorro que aguante este ritmo de crecimiento de los precios", sostuvo.

El diputado, además. planteó tres alternativas para salir de la crisis que atraviesa la nación caribeña: ayuda humanitaria, estabilización macroeconómica y levantar la producción petrolera.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, aseguró el 10 de diciembre que la inflación de noviembre se ubicó en 144,2%.

Según cifras del Parlamento, la inflación había sido de 233,3% en septiembre y 148,2% en octubre.

Sin embargo, el órgano legislativo indicó que dicho retroceso en la inflación se debía a una caída del poder adquisitivo de los venezolanos.

En su última actualización, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la inflación en Venezuela alcanzará 3.000.000% a finales de 2018, y la caída de su Producto Interno Bruto será de 18%.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela, ha desmentido esas cifras y ha asegurado que solo buscan argumentar que en el país caribeño existe una crisis humanitaria.