Economista venezolano asegura que el petro es una alternativa para países sancionados

"El petro va a ser el mecanismo alternativo para cuando a alguien le impongan una sanción y no pueda usar el dólar", dijo a esta agencia el también conductor del programa Boza con Valdez, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El economista venezolano explicó que el mecanismo financiero capitalista "impone restricciones" a través de sus plataformas basadas en el dólar, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las calificadoras de riesgo.

Por ello, el petro nace en una coyuntura interesante, cuando ya países como Rusia han experimentado con la creación de plataformas para las comunicaciones interbancarias, para liberarse de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras (del inglés: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Swift), opinó.

Las sanciones que aplicó Estados Unidos a Rusia en el año 2014, dijo el experto, "obligaron a ese país a crear su propia plataforma transitoria para librar todo lo que tenía ver con transacciones financieras en su propio territorio".

"Este tipo de sanciones ha hecho que la comunidad internacional se vaya acostumbrando poco a poco a tener que ser previsiva y desconfiada de la administración estadounidense; ellos han venido manejando la situación monetaria como un arma de coerción, como un arma económica y de guerra, y esto ha hecho que la gente piense en otras alternativas", sostuvo.

El presidente de Venezuela pide al ALBA que adopte el petro como moneda de intercambio

En tal sentido, Boza añadió que no le preocupan las dificultades con las que pudiera encontrarse el petro en sus inicios, entre ellas la negativa de países como India o Rusia, de comerciar, al menos por el momento, con la moneda virtual.

"A mí no me preocupa, en lo personal, las dificultades que pueda tener el nacimiento del petro, creo que es normal que así sea, no me preocupan las declaraciones que puedan tener algunos países (ya que) otros ya han hablado de tener la disposición de aceptarlo", señaló.

A comienzos de 2018, cuando empezó la preventa de la criptomoneda venezolana, creada como una medida para esquivar las sanciones de EEUU que le restringen el acceso a financiamiento, la Casa Blanca anunció una medida que prohíbe a las empresas e individuos estadounidenses que realicen transacciones en petros.

"Pero la realidad fue que cuando el petro salió, las primeras ofertas que se hicieron las hicieron los propios estadounidenses (que) por miles compraron en la preventa; de tal manera, la dinámica del mercado va a hacer que el petro se imponga", afirmó el economista.

Pasaporte de acceso al crudo

En este marco, el presidente de Venezuela aseguró que en el año 2019 venderá todo su crudo en petros.

"Yo anuncio que Venezuela en el año 2019, toda su producción petrolera la va a vender en petro, de manera progresiva, con un cronograma que ya hay aprobado", indicó Maduro el pasado 6 de diciembre durante una visita a Moscú.

Por ello, Boza consideró que la criptomoneda petro será "una especie de pasaporte para acceder al petróleo".

Tras el anuncio de Maduro de que el próximo año Venezuela venderá su crudo solo en esta moneda virtual, es difícil que países como China o Rusia, se nieguen a usarlo, explicó el economista.

"Yo pregunto: ¿será que China va a despreciar la posibilidad de tener un salvoconducto al petróleo? (…) ¿será que Rusia, que es un país que viene con una fuerza increíble y son ahora la nueva recomposición de la geopolítica mundial (…) no va a comprarlo?", inquirió el especialista.

De esta forma, Boza consideró que el petro o cualquier otro tipo de alternativa al dólar acabará imponiéndose, porque a su juicio las naciones están entrando en un nuevo período de relaciones internacionales, una nueva estructura financiera mundial.

El petro, creado por el presidente Nicolás Maduro como parte de su programa de recuperación de la economía de su país, que en este momento enfrenta una de sus mayores crisis, tiene un valor de 60 dólares, y se calcula en base al precio del petróleo (50%), oro (20%) hierro (20%) y diamantes (10%).