Legisladores intiman a expresidente paraguayo Cartes a declarar por caso Messer

"La Comisión Bicameral me comunica a mí que va a fijar una nueva fecha para el señor Horacio Cartes y me pide que le haga saber que en el caso de que el mismo no vuelva a comparecer, se le va a aplicar la ley del desacato", dijo el juez Alcides Corbeta, según consigna el diario ABC Color en su página web.

La comisión bicameral del Congreso paraguayo investiga si el cambista brasileño Darío Messer, acusado de lavar dinero en la trama Lava Jato, y amigo cercano del presidente Cartes, fue beneficiado por el anterior Gobierno para operar en el sistema financiero de Paraguay.

El 14 de diciembre, Cartes tenía que presentarse a declarar ante la comisión, pero según ABC Color habría aceptado a responder preguntas solo por escrito.

El magistrado, en tanto, aclaró que tiene tres días para resolver el pedido de la comisión y que los legisladores no pidieron la detención del expresidente, sino que "en caso de que no comparezca que se le aplique lo del desacato".

Messer fue imputado por la justicia paraguaya en mayo de este año por lavado de dinero y asociación criminal.

En mayo, la Policía Federal de Brasil emitió una orden captura internacional contra Messer, de quien Cartes ha dicho que es su "hermano del alma".

Tras el pedido, la justicia paraguaya emitió una orden de captura a nivel nacional.

Actualmente se desconoce el paradero de Messer.