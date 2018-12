El oficialismo boliviano alista fiesta electoral mientras oposición endurece protestas

"Aunque con distinto ánimo, la fiesta de unos y la protesta de otros tienen solo objetivos proselitistas, se hacen pensando en las elecciones de 2019", dijo a Sputnik el investigador Vicente Guardia, de Comunidad Cívica, un grupo privado de estudios sociales.

La fiesta que organiza el oficialismo en la ciudad de Quillacollo, departamento de Cochabamba (centro), marcará "el inicio formal de una campaña electoral a la cual la oposición aún no se anima a entrar plenamente", observó Guardia.

Organizaciones sindicales, indígenas y vecinales que conforman el MAS anunciaron el envío de delegaciones a la celebración en Quillacollo, en la que participarán al menos 20.000 personas, según dijo a medios estatales el ministro de la presidencia, Alfredo Rada.

Rada precisó que el acto tendrá tres propósitos: conmemoración del 13 aniversario de la victoria de 2005, demostración de fuerza tras la certificación de un registro de casi un millón de militantes partidarios y proclamación de la candidatura de Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera.

Morales logró el 54% de los votos válidos en las elecciones de 2005, para convertirse entonces en el primer candidato ganador por mayoría absoluta en casi medio siglo en Bolivia e iniciar el actual "proceso de cambio" izquierdista.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) certificó la semana pasada que el MAS tiene 991.092 afiliados, lo que lo confirma como el partido más grande del país, con presencia orgánica en todas las provincias y con más inscritos que la suma de todos los partidos de oposición.

"El MAS se ha convertido en la organización política con mayor número de militantes en la historia política del país, ninguna otra organización política, ni en sus mejores momentos, tuvo esta cantidad de militantes", destacó Rada.

El registro de militantes fue actualizado en los tres últimos meses con miras a las inéditas elecciones primarias convocadas para el 27 de enero, en las que, a falta de contendientes dentro de los partidos, se prevé que solo se ratifique a los candidatos que participarán en los comicios generales de octubre.

La convocatoria a las primarias dio al oficialismo la oportunidad de lograr que el TSE habilite la candidatura de Morales, dejando de lado un referendo de 2016 que rechazó la reelección indefinida y aplicando en cambio una sentencia posterior del Tribunal Constitucional que ignoró esa votación.

Superado ese escollo legal, el presidente y el vicepresidente arrancarán su campaña proselitista al ser proclamados por las organizaciones que apoyan al Gobierno, entre ellas la Central Obrera Boliviana y los principales movimientos nacionales de campesinos, indígenas, vecinos y otros.

Movimientos sociales de Bolivia denuncian "convulsión" para impedir reelección de Morales

La oposición, entretanto, mantiene vigentes sus candidaturas pero en vez de campañas electorales se concentra en presionar para que el TSE anule no solo la candidatura de Morales y García sino las elecciones primarias.

La presión opositora estaba concentrada este 17 de diciembre en el quinto día de huelga de hambre de una veintena de activistas de comités cívicos de cuatro ciudades.

El líder del ayuno es el presidente del comité de la ciudad oriental de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, quien aseguró que esa protesta seguirá creciendo "hasta que el Tribunal Electoral revise su decisión de permitir las candidaturas inconstitucionales de Morales y García".

"El TSE no revierte su decisión porque no tiene la voluntad de hacerlo y porque tiene la voluntad de hacerse la burla del pueblo (…), aunque el Gobierno no tenga la intención de retroceder, tenemos el derecho de protestar", dijo Cuéllar según radio El Deber.

La huelga de hambre comenzó después de una violenta manifestación de activistas antigubernamentales en Santa Cruz, que derivó en la destrucción y quema casi total de las oficinas regionales electorales y de impuestos.